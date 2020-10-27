影／鹿江國際中小學校舍新建工程動土　將於111年6月竣工

鹿江國際中小學是彰化第一間公辦公營雙語實驗學校，彰化縣政府今(27)日上午舉行鹿江國際中小學第三期校舍新建工程動土典禮，縣長王惠美主持動土儀式，工程預計在111年6月竣工，將可提供全校師生大型集會場所及運動活動空間，也提供社區居民一個優質的運動休閒環境。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲因缺乏活動中心，鹿江國際中小學學生許多表演都在戶外進行。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

× ▲因缺乏活動中心，鹿江國際中小學學生許多表演都在戶外進行。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

王惠美說，鹿江國際中小學是107年創校至今才2年，辦學成績亮眼，不僅已是縣內人工智慧物聯網AIOT策略聯盟學校，也是教育部國際教育2.0第一波試辦學校，在109年台灣機器人大賽中，更榮獲全國冠軍，學校分別與日本、印度及菲律賓等國家以「創作文化壁畫」及「奧運主題數位科技課程」等方式進行國際交流，讓孩子們擁有更寬闊的視野，感謝所有師長對於學校教育共同的努力付出，一起提供彰化學子最優質的教育環境。

王惠美表示，縣府補助學校興建三期校舍，現在進行第三期新建工程經費1億1,725萬元，要興建1棟活動中心及1座200公尺操場，活動中心以清水磚及斜屋頂的在地元素融入現代簡約俐落的線條，與鹿港傳統街屋建築相互呼應，充分展現兼顧文化與創新的建築特色，校園設計並融合落羽松大道及鹿港傳統「九曲巷」在地意象的校舍，日前已由縣府推薦參選有「工程界奧斯卡」之稱的第20屆「公共工程金質獎」，積極爭取佳績。

▲鹿江國際中小學第三期校舍新建工程完工後的示意圖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

× ▲鹿江國際中小學第三期校舍新建工程完工後的示意圖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

教育處長陳逸玲表示，彰化縣鹿江國際中小學創校至今2年，是一所公辦公營的實驗學校，學校課程融合「傳藝、雙語、科技、國際」四大元素，以鹿港傳統文化為基礎脈絡，融入雙語及科技作為學生展翅學習的工具，利用跨域整合的課程帶領學生走入國際。