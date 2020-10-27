宜蘭鐵路高架政院核定了 地方期盼中央全額負擔經費
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-27 20:15:25
行政院昨（26）日正式核定宜蘭至羅東鐵路高架化「可行性」研究計畫，接下來將併同北宜直鐵、高鐵及東部快鐵整體考量，辦理綜合規劃，而核定函當中也提及地方分攤經費，原則應不低於54.40億，對此宜蘭縣長林姿妙及縣籍立委陳歐珀都希望爭取中央全額負擔。
宜蘭至羅東鐵路高架，宜蘭縣政府自97年起開始爭取，第一階段「可行性評估」至108年共歷經5次送交通部審查，但都沒有通過，直到今（109）年5月21日交通部才陳報行政院，行政院並於昨日正式核定「可行性評估」，接下來則進入「綜合規劃」階段。對於宜蘭至羅東鐵路高架獲行政院核定通過，宜蘭縣長林姿妙今（27）日表示，感謝蘇院長核定本案、也感謝行政院政務委員吳澤成及交通部長林佳龍協助推動宜蘭各項交通建設。另外，她也請中央考量宜蘭縣財政困難，有關地方配合分擔54.40億元，請中央可以全額支應。
而立法委員陳歐珀也表示，會在立法院繼續極力爭取，希望減輕地方政府的財政負擔。陳歐珀說，他日前在立法院審查交通部110年預算時，就已提案要求交通部協調各部會同意宜蘭至羅東鐵路高架興建經費由中央全額負擔，他會繼續極力爭取。