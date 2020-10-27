國內經濟漸回穩！國發會：9月景氣對策信號續亮綠燈
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-27 19:42:56
國家發展委員會今（27）日發布9月景氣概況，在景氣對策信號綜合判斷分數為27分，較8月增加1分，燈號持續成綠燈；國發會表示，景氣領先、指標持續上升，反映國內經濟逐漸趨穩。展望未來，國內投資動能延續，有助整體經濟持穩，不過近期新冠肺炎疫情有再次升溫疑慮，另美中爭端仍須加強關注。
根據國發會公佈的9月景氣對策信號部分，本月為27分，較上月增加1分，燈號持續成綠燈。在9項構成項目中，零售及餐飲業營業額由黃藍燈轉呈黃紅燈，分數增加2分；工業生產指數、製造業銷售量指數皆由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加1分；股價指數由紅燈轉呈黃紅燈、海關出口值由黃藍燈轉呈藍燈、機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數各減少1分；其餘3項燈號不變。至於景氣指標，「領先指標」不含趨勢指數為105.77，較上月上升1.63%；「同時指標」不含趨勢指數為102.39，較上月上升1.12%；而「落後指標」不含趨勢指數為97.56，較上月下滑0.16%。
國發會指出，後疫情時代，受惠於各國經濟活動陸續恢復，終端需求回溫，以及美國對陸廠禁令生效前的提前備貨效應，9月以美元計價出口持續擴增，生產與銷售指標亦持續成長，令國內加上振興三倍券與節慶帶動買氣，9月零售及餐飲業營業額持續擴增。而近期國際主要預測機構陸續調升我國經濟成長表現，且國內消費性電子新品相繼推出，加上新興科技應用需求拉抬，均有助出口回穩。此外，國發會也表示，「投資台灣三大方案」效益持續發酵，政府加速執行公共建設等，國內投資動能延續，有助整體經濟持穩。不過全球新冠肺炎疫情有再次升溫疑慮，加上美中爭端未解，未來經濟與景氣仍需密切關注後續發展，以便能即時因應。