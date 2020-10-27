經費有著落！宜縣班班有冷氣111年暑假前完成裝設
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-27 20:44:12
宜蘭縣議會民進黨團質疑宜蘭縣政府教育處在《110年教育經費》中「班班有冷氣」配合計畫竟僅編列500萬元，縣府回應，目前教育部已核定規劃設計經費1,146萬餘元，暫列工程款約9,000萬元，配合中央政策及核定情形，相關經費將由中央款先行支應，縣配合款分兩年編足，並於111年暑假前全面完成裝設。
宜蘭縣議會民進黨團今（27）日上午召開記者會，針對宜蘭縣「中小學班班有冷氣」之政策目標，中央共編列了6億3090萬補助給宜蘭縣使用，按教育部原先針對此案規劃，中央會依照各縣市財政狀況分級補助，一到五級補助為七成到九成，是以中央補助給宜蘭6億多預算，宜蘭縣政府最少負擔也應備6千萬自籌配合款，使「班班有冷氣」政策可以順利執行，宜蘭縣政府教育處在《110年度教育經費》中「班班有冷氣」配合計畫中卻僅編列500萬，民進黨團因此質疑縣府打算虛應故事。對此，縣府回應表示，行政院協助全國國中小學裝設冷氣計畫，宜蘭縣盤點送審進度超前，排名全國第三，目前教育部已核定規劃設計經費1,146萬餘元，暫列工程款約9,000萬元。縣府配合中央政策及核定情形，相關經費將由中央款先行支應，縣配合款分兩年編足，並於111年暑假前全面完成裝設。
縣府指出，本縣依鄉鎮市及學校規模分為16群組，目前報部申請電力改善6億158萬4,000元，縣配合款8,125萬，將視執行情形於110年及111年編列，110年暫編500萬元。縣府表示，截至目前，教育部已核定5群規劃設計經費1,146萬餘元，暫列工程款約9,000萬元。縣府將配合中央政策及核定情形，由中央款先行支應相關規劃經費，縣配合款分兩年編足，不影響全案執行進度，並於111年暑假前全面完成裝設，如期如質完成，守護宜蘭的教育，改善學生教學環境。