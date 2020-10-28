高師大「研究大樓」啟用　綠建築內有「愛的大樹」

國立高雄師範大學「研究大樓」27日舉辦啟用暨企業家贊助冠名典禮，學校為感謝企業家及校友慷慨贊助，讓大樓內部裝潢及設施更臻完美。特別於大樓入口內設置「愛的大樹」藝術浮雕壁畫，將贊助者冠名於壁畫圓形樹葉上；每間教室冠名名牌內下方，同時刻印有「冠名故事誌」，每則故事都充滿著對學子們的鼓勵及期望。

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該建築物是於10年前規劃，近10年來受到物資波動影響，造成預算落差超過千萬元。學校隨即發起「高師大愛的大樹」及「校友一人捐一萬 建設嶄新高師大」募款活動。有企業家及校友的支持，讓「研究大樓」大樓更為完善，特別選在創校66周年校慶前夕舉辦啟用典禮，別具意義。

▲ 國立高雄師範大學「研究大樓」舉辦啟用暨企業家贊助冠名典禮。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.27）

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