法媒：疫情已失控　恐再度全國封城

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總統馬克宏（Emmanuel Macron）與總理卡斯特克斯（Jean Castex）今明兩天接連召開兩次國防會議，與政府各部門商討如何對抗嚴峻疫情。
總統府今晚表示，馬克宏法國時間明晚將宣布下一步抗疫措施。
BFM電視台（BFM TV）今晚報導，政府正在討論週四半夜開始進行的二度封城可能性，時間預計持續一個月，但會比先前3到5月的封城規定寬鬆。
消息人士表示，幼稚園和小學應會持續運作，高中和大學會關閉，國中則尚未決定。
不過，再度封城與否，仍將取決總統與總理明天的第二輪國防會議。
一名不具名的馬克宏親信向費加洛報（Le Figaro）透露，重新封城的想法在幾個月前是沒人敢提的禁忌，但在他看來，兩週前宣布的宵禁令效果不彰。
他說：「我們開始覺得現在的情況與3月閉關前很類似…自危機爆發以來，只有一個解決方法奏效，就是閉關。」
卡斯特克斯今天面對政黨領袖時坦言，採取的措施遠不夠，「措施無法遏止疫情。我們不能再等8天才決定是否進一步緊縮規範」。
一名與會者向費加洛報表示，「在沉重的氣氛中，再度全面閉關的可能性浮上檯面」。病毒顯然已在全國傳播，政府不能再採取分區策略。
法媒指出，政府目前偏好的方案，是加強全國週間的宵禁，可能從晚上9時提早為7時開始，加上週末的禁足令，要求企業儘可能遠距工作。這樣不僅還能稍微保持經濟活動，也同時減少私人聚會與接觸。
法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）今天在第一場國防會議後向媒體表示：「面對疫情暴增，應該要採取措施 … 包括擴大宵禁，抑或區域性或全國性的閉關。」
法國過去24小時新增523名的武漢肺炎死亡病例，比前一天多出266人；過去24小時通報新增3萬3000名確診病例，相較週一則為2萬7000名。
重症患者人數也不斷攀升，醫院收治壓力倍增。重症患者人數今天超過2900人，比前一天多了148人，全法國重症病床總數為5800張。（編輯：黃自強）1091028