快破「彭淮南防線」了！新台幣早盤升近3角、觸28.575元
快破「彭淮南防線」了！新台幣早盤升近3角、觸28.575元
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-28 09:43:56
台北股、匯市今（28）日早盤表現仍不同調，新台幣兌美元突破28.6元，一度來到28.575元、強升2.97角，逼近28.5元的前中央銀行總裁「彭淮南防線」。
由於企業財報令人失望，加上市預期11月3日總統大選前通過新振興案的希望渺茫，美股走勢分歧，道瓊和標普500指數收低，那斯達克指數收高。而亞股包括韓股、日股都走跌，台股今日開盤跌21.25點，加權股價指數以12853.76點開出，目前仍跌10點內。國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元也是偏弱，韓元目前來到1128.65韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價來到6.7195元，較前一交易日中間價貶值206基點，而新台幣兌美元早盤則是開貶後翻升。匯銀人士指出，新台幣兌美元今日早盤以28.89元、貶值1.8分開出後，在出口商拋匯下，隨即止貶回升，並突破28.6元，一度來到28.575元、強升2.97角，距離28.5元的「彭淮南防線」已不遠了，只是新台幣收盤能否站穩「28.5」價位，央行態度仍是關鍵。