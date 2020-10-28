「蔡政府到底怕什麼？」在野黨要求先風險評估再進口萊豬

今（28）日經濟聯席會上，繼續審查「農委會修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告（萊克多巴胺相關）」。時代力量黨團、國民黨團於會前提稱程序發言，要求政府先召開食安諮詢會議後，再來審查開放萊劑美豬的行政命令。時力立委

國民黨立委曾銘宗也痛批，「蔡英文政府到底在怕什麼？」

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經濟聯席會上，有多位在野黨立委登記要做程序發言。時代力量立委陳椒華表示，萊豬進口的風險評估應該是食安風險評估諮詢會的權責，這一次衛福部卻未將相關報告提交給風險評估諮議會，因此時力黨團主張，相關行政命令修正案應該廢止，理由有三，第一是評估程序於法不合；第二健康風險評估危害尚未釐清，衛福部應採行事先預防原則，禁止進口；第三是該行政命令違法立法院2010年與2016年的決議，不尊重國會與民意；最後，今日的審查結果，不論是否進入黨團協商，衛福部都應將風險評估報告提交時安風險評估諮議會討論決議，來釐清爭議。

「蔡英文政府到底在怕什麼？」曾銘宗也說，