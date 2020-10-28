「蔡政府到底怕什麼？」在野黨要求先風險評估再進口萊豬
「蔡政府到底怕什麼？」在野黨要求先風險評估再進口萊豬
記者賴志昶/綜合報導
calendar_today2020-10-28 09:52:17
立法院今（28）日經濟聯席會上，繼續審查「農委會修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告（萊克多巴胺相關）」。時代力量黨團、國民黨團於會前提稱程序發言，要求政府先召開食安諮詢會議後，再來審查開放萊劑美豬的行政命令。時力立委邱顯智表示，政府要進口萊劑美珠，要完備相關程序，應先召開食品安全諮議會進行風險評估 。國民黨立委曾銘宗也痛批，「蔡英文政府到底在怕什麼？」
今日立法院經濟聯席會上，有多位在野黨立委登記要做程序發言。時代力量立委陳椒華表示，萊豬進口的風險評估應該是食安風險評估諮詢會的權責，這一次衛福部卻未將相關報告提交給風險評估諮議會，因此時力黨團主張，相關行政命令修正案應該廢止，理由有三，第一是評估程序於法不合；第二健康風險評估危害尚未釐清，衛福部應採行事先預防原則，禁止進口；第三是該行政命令違法立法院2010年與2016年的決議，不尊重國會與民意；最後，今日的審查結果，不論是否進入黨團協商，衛福部都應將風險評估報告提交時安風險評估諮議會討論決議，來釐清爭議。邱顯智指出，禁止萊豬進口過去是立法院決議，如今機關要推翻過去立法院的決議，並且預告時間只有7日，這已經違法行政程序法相關規定，尤其是預告制度，當然是要在預告期間讓所受影響的國人可以表達意見，行政院的韓式也說明預告至少60天，結果這次機預告7日就要通過，這當然程序不完備，「程序不完備的情況下，要如何來說服國人？」
國民黨立委林奕華表示，按照食安法規定，應該先開風險評估諮議會，「這是明文寫在食安法，才會有後續進口的程序」，但政府這樣「黑箱闖關」，總統蔡英文8月先行宣布，才要行政部會相關流程，且召開的食品安全營養諮議會，僅引用不用招標、耗費僅10萬且過去有爭議的學者所做的報告，顯然違法相關應進行法定流程。「蔡英文政府到底在怕什麼？」曾銘宗也說，民進黨要進口萊劑美豬卻不修法，也不開食品安全風險評估諮議會，「到底在怕什麼？為什麼不敢召開風險評估諮議會？民進黨為什麼不敢召開？」現在包括台北市、民進黨執政的桃園市及台南市，都支持萊劑零檢出，因此希望蔡政府能夠尊重地方，不要強行闖關，先召開食品安全諮議會後，再審查相關行政命令。