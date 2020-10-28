美大選投票日剩下一週！川普密集造勢、拜登燒錢打廣告

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

美大選投票日剩下一週！川普密集造勢、拜登燒錢打廣告

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-28 10:09:38

川普拜登
▲美國總統大選投票日倒數計時進入最後一週，川普、人拜登，各自施展自己最後競選策略。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選投票日倒數計時進入最後一週，現任總統川普、民主黨總統候選人拜登，各自施展自己最後的競選策略。川普馬不停蹄在各地舉辦造勢活動，週二（ 27 ）一連跑了 3 州；拜登則是減少競選活動，將大量的選舉資金投入搖擺州購買廣告。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《美國之音》報導，共和黨的主要競選策略是川普最具代表性的大型集會，有分析指，大型競選集會能夠有助於川普進一步激發其基礎支持者的熱情。川普週一（ 26 ）前往兩位候選人都非常重視的搖擺州，賓夕法尼亞州造勢；週二（ 27 ）前往密西根州、威斯康辛州、內布拉斯加州。而副手彭斯則是同日前往南、北卡羅萊納州。
▲美國總統川普10月27日前往內布拉斯加進行造勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普10月27日前往內布拉斯加進行造勢。（圖／美聯社／達志影像）
另一方面，拜登週一（ 26 ）則是留在其家鄉特拉瓦州，週二（ 27 ）前往喬治亞州，在亞特蘭大市和溫泉鎮（ Warm Springs ）等地停留。自 1996 年以來，喬治亞州在總統大選時，一直是共和黨的囊中物。溫泉鎮人口僅約 400 人，但對於民主黨來說，溫泉鎮是一個具有歷史意義的地方。第 32 屆美國總統羅斯福（ Franklin D. Roosevelt ），曾在「大蕭條」時期（ Great Depression ）在這個小鎮推出了「新政」計劃。而接下來競選副手賀錦麗將前往內華達州、德州競選，前總統歐巴馬則是將再次拜訪佛羅里達州助選。

▲歐巴馬為拜登造勢（圖／美聯社／達志影像）
▲歐巴馬將再次拜訪佛羅里達為拜登造勢。（圖／美聯社／達志影像）
美國政治新聞《 Politico 》分析，而川普和拜登的劇本角色出現了「翻轉」，川普仍然在全國各地密集舉辦集會活動，而拜登的活動卻越來越少，審視各州的選情，尋找一切可以成為額外「保險政策」的可能。

總統大選選戰最後一週，兩大陣營時間和資金方面的投入方向，反應雙方對各自陣營的把握和盤算。雙方都在重要的 6 個搖擺州（佛羅里達州、賓夕法尼亞州、北卡羅來納州、密西根州、威斯康辛州和亞利桑那州）花費了絕大部分電視廣告資金，廣告總花銷 10 億美元的 90% 都投在了這 6 個州。

川普在上屆大選中贏得了所有搖擺州，但是今年，拜登的競選團隊和支持者在這 6 個州的廣告資金投入都遠遠超過了川普陣營，帶給川普競選連任極大的挑戰。拜登目前在這 6 個州的民調皆領先，對川普來說，佛羅里達和賓州對他來說至關重要，這週兩位競選人的動向，可能會對大選結果帶來一定正面的影響。

▲謝宗學主任指出，若同時染病，川普會恢復較快，再加上拜登已高齡77歲，重症風險更高。（圖／翻攝自《WSJ直播影片》）
▲大選投票日前一週，川普和拜登的戰略出現轉變，川普持續造勢，而拜登則是集中在搖擺州打廣告。（圖／翻攝自《WSJ直播影片》）
提前投票方面，此次總統大選選民提前投票的熱情空前高漲，CNN 和愛迪生研究等機構調查，截至本週，美國已有 6000 多萬人提前投票，其中有 33 個州的投票人數超過 2016 年所有提前投票的人數。

數據顯示，2016 年全美國約 5830 萬人提前投票，其中包括當年 3 個州實行郵寄投票的人數。提前投票的人數，佔 2016 年所有投出的選票的 42% 左右。分析認為，今年因新冠病毒疫情，提前投票的意願提高，提前投票人數在全國已經打破紀錄，使得今年的大選成為獨一無二的一年。
▲拜登10月27日結束喬治亞州的競選行程，回到德拉瓦州。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登10月27日結束喬治亞州的競選行程，回到德拉瓦州。（圖／美聯社／達志影像）
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

繼續作答
NCC召開中天換照聽證會，雙方各自攻防，您怎麼看？

NCC召開中天換照聽證會，雙方各自攻防，您怎麼看？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀