美大選投票日剩下一週！川普密集造勢、拜登燒錢打廣告

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另一方面，拜登週一（ 26 ）則是留在其家鄉特拉瓦州，週二（ 27 ）前往喬治亞州，在亞特蘭大市和溫泉鎮（ Warm Springs ）等地停留。自 1996 年以來，喬治亞州在總統大選時，一直是共和黨的囊中物。溫泉鎮人口僅約 400 人，但對於民主黨來說，溫泉鎮是一個具有歷史意義的地方。第 32 屆美國總統羅斯福（ Franklin D. Roosevelt ），曾在「大蕭條」時期（ Great Depression ）在這個小鎮推出了「新政」計劃。而接下來競選副手賀錦麗將前往內華達州、德州競選，前總統歐巴馬則是將再次拜訪佛羅里達州助選。
美國政治新聞《 Politico 》分析，而川普和拜登的劇本角色出現了「翻轉」，川普仍然在全國各地密集舉辦集會活動，而拜登的活動卻越來越少，審視各州的選情，尋找一切可以成為額外「保險政策」的可能。
總統大選選戰最後一週，兩大陣營時間和資金方面的投入方向，反應雙方對各自陣營的把握和盤算。雙方都在重要的 6 個搖擺州（佛羅里達州、賓夕法尼亞州、北卡羅來納州、密西根州、威斯康辛州和亞利桑那州）花費了絕大部分電視廣告資金，廣告總花銷 10 億美元的 90% 都投在了這 6 個州。
川普在上屆大選中贏得了所有搖擺州，但是今年，拜登的競選團隊和支持者在這 6 個州的廣告資金投入都遠遠超過了川普陣營，帶給川普競選連任極大的挑戰。拜登目前在這 6 個州的民調皆領先，對川普來說，佛羅里達和賓州對他來說至關重要，這週兩位競選人的動向，可能會對大選結果帶來一定正面的影響。
提前投票方面，此次總統大選選民提前投票的熱情空前高漲，CNN 和愛迪生研究等機構調查，截至本週，美國已有 6000 多萬人提前投票，其中有 33 個州的投票人數超過 2016 年所有提前投票的人數。
數據顯示，2016 年全美國約 5830 萬人提前投票，其中包括當年 3 個州實行郵寄投票的人數。提前投票的人數，佔 2016 年所有投出的選票的 42% 左右。分析認為，今年因新冠病毒疫情，提前投票的意願提高，提前投票人數在全國已經打破紀錄，使得今年的大選成為獨一無二的一年。