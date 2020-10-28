駕駛人注意 東山、湖口休息站提供免費車輛安檢
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-28 10:17:37｜update2020-10-28 10:17:40
為降低高速公路事故比例並且宣導行車安全教育，交通部與台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司合作，規畫「 2020 行車安全教育宣導及免費車輛安檢服務」，於國道一號北上的湖口服務區及國道三號的東山服務區內，提供免費車輛安檢服務，另外也可以辦理監理相關諮詢。
交通部道路交通安全督導委員會謝執行秘書銘鴻表示，高速公路由於行車速率高，倘若車輪脫落或爆胎往往造成嚴重交通事故，近 5 年均列為國道交通事故十大肇事原因，經查近 3 年因車輪脫落或爆胎事故件數共 995 件，並造成 340 人傷亡，因此呼籲駕駛人切勿忽略上高速公路前的行車檢查。道安會指出， 2020 行車安全教育宣導及免費車輛安檢服務將於 11 月 2 日至 4 日，每日 10 時至 16 時在國道一號北上的湖口服務區內，以及 11 月 4 日至 6 日同時段在國道三號的東山服務區內，針對前來服務區的車輛，提供免費車輛安檢，檢查內容包括輪胎胎紋、胎壓、外部燈光、三油三水等項目，也提供駕駛朋友對車輛使用的相關諮詢。現場並設有行動監理站，提供監理業務諮詢服務及交通安全宣導。道安會說，除免費安全檢查外，現場亦提供監理業務諮詢、交通安全宣導。道安會再次呼籲駕駛朋友上路前應做好行車安全檢查，確保車況良好，亦須評估自身狀況，切勿疲勞駕駛，以免發生意外。