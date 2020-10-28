「5生肖」2021犯太歲！屬狗者恐遇官司　屬馬有小病纏身

2020年已快到尾聲，11月最重要的轉運日「立冬」也即將到來，11月7日「立冬交年運」起，來年的運勢就會陸續影響你我生活，2020犯太歲生肖「鼠、兔、馬、羊、雞」的運勢總算能撥雲見日；而2021犯太歲生肖「牛、羊、狗、龍、馬」則逐漸感受到本命年帶來的重重壓力。知名命理老師艾菲爾近日就公布了2021

犯太歲生肖的「運勢重點提醒」，趕快筆記一下吧！

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1.「生肖牛」本命年：運勢動盪、前行艱難

2021年會有較多令你痛苦的事情發生，另外，不管是自己或是他人都很容易帶著偏見看人，固執的人則更加堅持己見，相處上變得難以溝通。

2.「生肖羊」與牛年相衝：感情傷神、是非纏身

這一年你最容易在想改變、想發展新企劃，或是轉職等事上遇到挫折，你很想讓自己變得更好，但卻處處遭人潑冷水，甚至受到打壓、阻撓。

▲知名命理老師艾菲爾近日公布「2021犯太歲生肖要注意的事項」。（圖／艾菲爾老師授權提供）

3.「生肖狗」與牛年相邢：流言蜚語、官非之災

2021年最好不要抱存僥倖心理，無論做什麼都要乖乖守規矩，有時為了貪圖方便，或是覺得他人一定不知道而偷偷犯規，下場就是無數罰單，甚至吃上官司。

4.「生肖龍」與牛年相破：投資失利、注意健康

這一年你在家庭開銷會花上大筆錢財，也許是家庭開銷需要你支付，或是買房、買車等，好事的話，有可能是家裡辦喜事，最怕就是遇到長輩以孝順名義而情緒勒索，令你壓力倍增。

5.「生肖馬」與牛年相害：小病纏身、重病來襲

2021年比你地位高、輩份高的人會是你的「小人」，像是職場中領導上司，愛情裡則可能是雙方父母或長輩，特別是較傳統的親戚，會令你備受困擾。（編輯：許苡晴）

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