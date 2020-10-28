北市議會要求萊劑零檢出 陳吉仲：全台北牛排店可關門了
北市議會要求萊劑零檢出 陳吉仲：全台北牛排店可關門了
記者賴志昶/綜合報導
calendar_today2020-10-28 11:02:45｜update2020-10-28 12:18:39
蔡政府8月宣布明年將開放含萊克多巴胺的美豬進口，至今已有包含台北市在內多個縣市主張萊劑零檢出。對此，農委會主委陳吉仲今（28）日於立法院回覆立委質詢時稱，如果台北市真的要這樣規定，那全台北牛排館可以關門了。
立法院今日經濟聯席會議上，繼續審查審查農委會101年9月7日農防字第1011473960號公告。針對地方要求萊克多巴胺到底零檢出，陳吉仲於會前受訪表示，從國際上許多國家來看，要做到任何科學殘留物的零檢出，幾乎是不可能的，現在重點應是如何做到食品安全；但如果消費者還是有疑慮，期待中央或地方在明年前能做好原產地標示相關程序，讓民眾能夠選擇優質的國產豬。陳吉仲強調，目前由下而上，農委會從農民端做起豬肉產地回溯，目前國內已有88％的豬肉都能夠溯源，其他12%也會很快做好溯源；另外由上而下，也會做好進口豬肉的原產國的標示與管制；農委會很樂意跟所有地方政府來做食品安全管理，讓所有消費者知道每一塊豬肉及其加工品的原產國。
國民黨立委曾銘宗質詢稱，目前台北市議會一讀通過，台北市全面禁止販賣含萊克多巴胺的肉品，違者最高處10萬塊罰款；另外，連民進黨執政的桃園市、台南市也堅持零檢出。
「如果台北市定這樣的話，那所有牛排店都關掉了。」陳吉仲回應，美國牛肉進口有6.4萬公噸都有含萊克多巴胺，現在規定民眾可以每天吃3公斤的牛肉，但要求零檢出美豬，這是「一國兩制」。
對此，曾銘宗回稱，這就是馬政府的「牛豬分離政策」。陳吉仲表示，當初馬政府的牛豬分離政策，是立基於每個消費者吃到的牛肉比較少，但沒有發現全世界使用萊克多巴胺者，也逐漸不是養豬產業，大部分都是牛肉產業。
曾銘宗又稱，「那為何還要進口美豬呢？」陳吉仲指出，這就是「最高境界」，開放但不讓萊劑美豬進來。