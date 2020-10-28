接種流感疫苗後4死？陳亭妃：相信衛福部處置
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-28 11:41:09｜update2020-10-28 11:59:12
近期韓國傳出多起接種流感疫苗後死亡的案例，我國疾管署也公布4例接種流感疫苗後死亡的個案，疾管署指出，這4起死亡個案初步排除與接種流感疫苗有關。民進黨立委陳亭妃受訪時說，相信衛福部在處置這件事情的狀況，她在台南基層也沒有接到民眾的恐慌電話。
陳亭妃表示，這次流感疫苗打的範圍真的比較廣，而且因為新冠肺炎，大家都希望可以打流感疫苗之後，是不是可以比較降低肺炎感染的狀況，所以確實人數增加很多，她在基層感受最清楚，過去打疫苗的人數跟這次打疫苗的人數確實增加很多。陳亭妃說，非常遺憾，有人打了流感疫苗過往，但是目前衛福部也已經了解、調查清楚，也就是說，這4個個案，基本上是跟打流感疫苗無關。她希望衛福部長陳時中要對外說清楚，昨天陳時中也緊急做了說明，她希望趕快做一個非常穩定的確認，否則如果讓在野黨一再渲染的話，真的會影響到大家對於健康的擔憂。
陳亭妃表示，相信陳時中到目前為止，在整個醫療的專業，還是受到台灣人民的肯定，陳時中的說明應該大家目前還能夠接受。
媒體報導，昨（27）日下午，行政院長蘇貞昌緊急召見陳時中與疾管署署長周志浩，要求「要把這件事情向外界說明清楚」。對此，陳亭妃說，目前為止，大家都還滿相信衛福部在處置這件事情的狀況，她在台南沒有接到所謂的恐慌電話、要求她必須跟行政院反映。她認為，應該是蘇貞昌發現怎麼會有這4個狀況發生，覺得應該要說清楚，否則怕大家的誤會愈來愈深，而導致大家對流感疫苗沒有信心，所以蘇貞昌才會急call陳時中。