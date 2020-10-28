周年慶開打！談百貨業景氣 徐旭東樂觀：疫情很快會過去
周年慶開打！談百貨業景氣 徐旭東樂觀：疫情很快會過去
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-10-28 11:41:31
遠東SOGO百貨周年慶11月5日開跑，今（28）日舉行誓師大會，集團大家長徐旭東、SOGO董事長黃晴雯與高階主管站台，與全台各店展開視訊連線宣示旗開得勝。面對疫情下的百貨業景氣，徐旭東認為疫情應該很快會過去，認為大家都很悶，因此到了年底展開報復性消費，對全台周年慶業績目標108億元很有信心。
百貨周年慶戰況激烈，備受關注的遠東SOGO百貨即將加入戰局，今日在徐旭東、黃晴雯領軍下，宣誓今年全台7店目標營業額108億元。只是疫情還在延燒，如何看待百貨業景氣？徐旭東認為，「我覺得疫情應該快到尾聲，疫情會離開」樂觀看待，但也提醒大家口罩要先帶好。徐旭東表示，台灣疫情控制得很好，沒有其他國家像台灣一樣，還能正常生活與消費，雖然今年有疫情有些挑戰，但也認為大家悶很久，到了年底會有報復性消費，尤其精品類更是。他說，這代表台灣人有儲蓄力，到了該買的時候就會買。他也提到，疫情讓零售業全都改變策略，很多經營方式都得迅速做出因應，這將是百貨業要注意的。
至於百貨數位化，徐旭東指出不論是實體還是線上都被消費者需要，兩個系統的發展很自然，也都會持續成長，集團會繼續關注。SOGO百貨指出，振興三倍券大約還有3成未使用，預期年底周年慶將刺激消費者將手上的三倍券通通出籠，若再搭配周年慶的促銷優惠將是最聰明的消費。
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