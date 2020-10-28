陳時中投書緬甸國際媒體　籲各方支持台灣加入WHO

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陳時中投書緬甸國際媒體　籲各方支持台灣加入WHO

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-10-28 11:46:05｜update2020-10-28 11:50:20

衛生部長陳時中在投書中強調自今年初算起，全球累積超過4千萬名病例，死亡人數多達一百萬人，而台灣持續協助國際共同抗疫。 (圖|截取自伊洛瓦底報)
▲衛生部長陳時中在投書中強調自今年初算起，全球累積超過4千萬名病例，死亡人數多達一百萬人，而台灣持續協助國際共同抗疫。 (圖|截取自伊洛瓦底報)

The China Post報導，衛生部長陳時中週一投書緬甸國際媒體「伊洛瓦底報」(The Irrawaddy)，分享台灣對抗新冠肺炎的經驗。投書內容強調自今年初算起，全球累積超過4千萬名病例，死亡人數多達一百萬人，而台灣持續協助國際共同抗疫。 

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陳時中表示，疫情對國際政治、就業、經濟、貿易和金融系統造成巨大的影響，並且嚴重阻礙聯合國的全球永續發展目標。  

「全球新冠疫情大流行提醒全世界傳染疾病不分國界，也不分政治、種族、宗教和文化。」陳時中解釋道。 他續道：「截自2020年6月，台灣已經舉行將近80場線上會議，與來自32國的政府、醫療院所、大專院校、智庫分享台灣模式。」同時，陳部長也在信中強調，台灣仍持續捐出醫療、防疫物資給需要幫助的國家。 

「而我們政府正積極協助國內廠商，希望加速疫苗的研發與製造，盡快讓疫苗上市結束這場大流行疫情。」陳時中說道。 他也強調COVID-19證明「台灣是全球公共衛生組織中不可或缺的一角，而台灣模式能夠幫助其他國家對抗疫情。」 

「世界衛生組織需要台灣。我們籲請世衛及其相關組織單位正視台灣對全球衛生、疾病防治、人權、健康的長期貢獻，並堅定地支持台灣加入世界衛生組織。」投書內容寫道。 投書結尾表示，毫無疑問地，台灣全面參與世衛、機制和活動讓我們能夠與世界各國合作，共同落實世界衛生組織憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。 

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