美印簽署軍事協議　蓬佩奧：強化合作、抵禦中共威脅

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美國國防部長埃斯培（ Mark Esper ）表示，協定的正式名稱是「基本交流與合作協定」（ BECA ），兩國間的防禦關係是雙邊關係的主要支柱之一，在共同價值和共同利益基礎上團結一致，共同支持建立一個面向所有國家的自由和開放的印度太平洋，特別是在中國侵略和破壞活動日益增加的時候。
《美國之音》指出，印度和美國計劃下個月在印度洋舉行馬拉巴爾海軍演習。日本和澳大利亞也將參加這次演習。美、印、日、澳四國已經形成了一個被人們稱作「亞洲北約」的非正式聯盟。他們的目標就是要對中國在這個地區的軍事力量起到一種平衡作用。
美國智庫指出，雖然印度要求美方不要插手中印邊境衝突，但雙方仍在不同領域展開合作，對抗中國日漸增強的對別國的威嚇，美國希望在一帶一路、安全協議等其他銅鏡，提供各種取代中國的選項。
蓬佩奧結束印度行程後，將訪問印度洋國家斯里蘭卡和馬爾地夫，然後前往印尼。蓬佩奧明確表示，他這次訪問南亞國家的目的是聯合盟友，共同遏制中國在印度洋和南中國海等地區的強勢擴張。
中國大使館則是發出聲明警告，美國的行為公然違背外交常理，挑撥和干涉中斯關系，甚至「敦促斯裡蘭卡做出艱難但必要的決定」，中斯兩國人民近兩千年的友好關係，雙方各有智慧處理不需要第三方介入，堅決反對美國借國務卿訪問之機挑撥和干涉中斯關系，並對斯里蘭卡進行脅迫和霸凌。
中國大使館要美方「設身處地為他人著想」，斯里蘭卡正面臨疫情爆發以來最嚴峻的挑戰，當地衛生系統難以再承受任何輸入性風險，質疑美國境內疫情嚴重，不利於於當地疫情防控。