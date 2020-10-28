美印簽署軍事協議　蓬佩奧：強化合作、抵禦中共威脅

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美印簽署軍事協議　蓬佩奧：強化合作、抵禦中共威脅

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-28 12:04:07｜update2020-10-28 12:06:31

蓬佩奧、埃斯培
▲美國國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯培，10月27日訪問印度進行2+2會談。（圖／美聯社／達志影像）
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）本週出訪印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼，週二（ 27 ）在印度舉行外交與國防 2+2 對話，並簽署信息分享和防禦合作協定（ BECA ），表示美印雙方在團結對抗中國威脅方面邁出的新的一步。在週三（ 28 ）抵達斯里蘭卡前，中國駐斯里蘭卡大使館警告蓬佩奧，堅決反對美國利用機會，煽動及干涉中斯關係，並脅迫和霸凌斯里蘭」。
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《華爾街日報》引述印度官員消息，美印所簽署的合作協議，可使印度獲得先進的美國地圖和衛星圖像，有助於提高印度導彈及無人機的精確度。雖然美國國務院高級官員在 22 日的媒體簡報中沒有證實，但他指出雙方在這方面取得了重大進展。
美國國防部長埃斯培（ Mark Esper ）表示，協定的正式名稱是「基本交流與合作協定」（ BECA ），兩國間的防禦關係是雙邊關係的主要支柱之一，在共同價值和共同利益基礎上團結一致，共同支持建立一個面向所有國家的自由和開放的印度太平洋，特別是在中國侵略和破壞活動日益增加的時候。

《美國之音》指出，印度和美國計劃下個月在印度洋舉行馬拉巴爾海軍演習。日本和澳大利亞也將參加這次演習。美、印、日、澳四國已經形成了一個被人們稱作「亞洲北約」的非正式聯盟。他們的目標就是要對中國在這個地區的軍事力量起到一種平衡作用。

▲美印10月27日舉行2+2會談，美國國務卿蓬佩奧會後批評中共對印太地區民主、法治與自由構成威脅，強調美、印正強化合作，對抗包括中共在內的任何威脅。（圖／美聯社／達志影像）
▲美印10月27日舉行2+2會談，美國國務卿蓬佩奧批評中共對印太地區民主、法治與自由造成威脅，美印雙方正強化合作，對抗中共與其他任何威脅。（圖／美聯社／達志影像）
美國智庫指出，雖然印度要求美方不要插手中印邊境衝突，但雙方仍在不同領域展開合作，對抗中國日漸增強的對別國的威嚇，美國希望在一帶一路、安全協議等其他銅鏡，提供各種取代中國的選項。

蓬佩奧結束印度行程後，將訪問印度洋國家斯里蘭卡和馬爾地夫，然後前往印尼。蓬佩奧明確表示，他這次訪問南亞國家的目的是聯合盟友，共同遏制中國在印度洋和南中國海等地區的強勢擴張。

中國大使館則是發出聲明警告，美國的行為公然違背外交常理，挑撥和干涉中斯關系，甚至「敦促斯裡蘭卡做出艱難但必要的決定」，中斯兩國人民近兩千年的友好關係，雙方各有智慧處理不需要第三方介入，堅決反對美國借國務卿訪問之機挑撥和干涉中斯關系，並對斯里蘭卡進行脅迫和霸凌。

中國大使館要美方「設身處地為他人著想」，斯里蘭卡正面臨疫情爆發以來最嚴峻的挑戰，當地衛生系統難以再承受任何輸入性風險，質疑美國境內疫情嚴重，不利於於當地疫情防控。
▲（圖／翻攝自中國駐斯里蘭卡大使館）
▲中國駐斯里蘭卡大使館警告蓬佩奧「中方堅決反對美國利用國務卿到訪的機會，煽動及干涉中斯關係，並脅迫和霸凌斯里蘭卡」。（圖／翻攝自中國駐斯里蘭卡大使館）
 
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