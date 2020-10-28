遭控辱罵長官、濫用公帑 體育局長：爆料都不是事實
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-28 12:25:47
台北市體育局長李再立遭到爆料，除了透過個人權力花費公帑額外興建淋浴間外，更傳出在局內會議批評副市長蔡炳坤「講話嘰嘰歪歪」對上級不敬。且在局務會議上公開指責新進同仁受訓成績太差、羞辱同仁，還有多方阻撓設置射擊選手訓練場地、讓工友請公差假爽玩5天，另外還有將員工滿意度排名倒數卻把責任推卸給科室主管等等。對此李再立今天（28日）上午也出面回應，表示爆料都並非事實。
李再立表示，爆料部分都不是事實。針對體育局4樓原有女性淋浴間，加裝電熱水器後即可使用，但體育局最後卻花費6萬5000元，將2樓女廁的一部分改設女用淋浴間，但平時幾乎無人使用一事，李再立表示，他太太在花蓮工作，平時不在台北，在2樓女廁做，最主要原因是性別平權的考量跟運動方便。李再立強調，體育局鼓勵同仁運動，而女性同仁沒有盥洗室，造成不方便，至於4樓是儲藏空間，他們覺得讓女性同仁去不安全，而且有人去淋浴就要去打掃，總體而言管理不方便，長期而言女性同仁在2樓上廁所，如果能改裝淋浴間，對同仁是方便又安全。
而對於其他爆料內容，體育局方面也隨後發表聲明一一反駁，針對阻饒射擊選手訓練場地一事，體育局強調，射擊協會提議恢復文山運動中心25公尺火藥槍射擊靶場，體育局本於權責，研議其適法性及法規限制，例如噪音、粉塵等，皆是行政機關決策之前的必要作為，且體育局已規劃在新生公園設置全新的射擊靶場供選手練習，在靶場未完工前，也已向體育署及國訓中心協調讓北市選手可以至桃園公西靶場練習。至於讓工友休假遭批評縱容部屬一事，體育局方面解釋，該員在今年全國中等學校運動會期間南下屏東，提供北市基層運動訓練站的參賽學生選手各項必要協助，工作相當辛苦，爽玩5天的指控與事實不符。另外滿意度倒數卻推卸責任的說法，體育局則稱，李再立並無責備科室主管之意。