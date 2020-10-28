中央一紙公文要求修食安條例　盧秀燕：極度不認同

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台中市食品藥物安全處指出，台中市早在106年即修訂「台中市食品安全衛生管理自治條例」，明訂「台中市豬肉及相關產製品的瘦肉精一律「零檢出」，經行政院核定在案，根據大法官釋字第738號解釋，地方政府依地方自治精神可訂出比中央法規更嚴格標準，將捍衛食安、市民健康的措施作為第一優先，市府為保障市民健康，將依法行政，繼續執行相關規定。
食安處提到，針對中央明年開放美豬美牛進口，市府已提出「110年強化瘦肉精食安監控」具體執行計畫，推動「畜產溯源要管控」、「肉品產地要標示」、「市民健康要守護」、「違規查辦要落實」、「資訊公開要透明」5大強化作為，落實食安把關，日前更召開跨局處會議，預計11月底前完成全市「牛哥豬弟」肉品產地標示輔導，加強法規宣導及各項販賣場域整備工作。
另外，為守護市民健康，尤其是嬰幼兒、孕產婦、長者等族群的相關機構膳食，市府也加強規範使用國產豬肉，強化肉品抽驗稽查、鼓勵民眾舉發不法業者，稽查抽驗結果資訊一律上網公開透明，讓台中市民參與監督食安，捍衛自身健康。
食安處表示，根據東海大學地方自治研究中心調查，美豬美牛進口政策相關議題，以20歲以上台中市民為受訪對象，結果顯示將近7成民眾支持市府維持瘦肉精零檢出政策，市民健康不能妥協、安全不能打折，希望中央聆聽並採納民眾心聲，同時尊重台中市議會審查通過的自治條例，對食安採取最嚴格標準。