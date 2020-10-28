中央一紙公文要求修食安條例　盧秀燕：極度不認同

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中央一紙公文要求修食安條例　盧秀燕：極度不認同

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-10-28 12:47:22｜update2020-10-28 14:22:58

中央一紙公文要求改食安條例　盧秀燕極不認同、不同意
▲中央行文要求修改食安條例，市長盧秀燕表示，中央透過一紙公文即要求地方修改自治條例，她極「不認同」、也「不同意」。(圖／新聞局提供2020.10.28)
台中市政府27日收到行政院來函指出，「台中市食品安全衛生管理自治條例」有牴觸中央法規疑慮，要求檢討修改市長盧秀燕今(28)日早受訪強調，台中市食安自治條例經議會三讀通過，已執行3年，目的即是為了保障食安，中央透過一紙公文即要求地方修改自治條例，讓市民面臨瘦肉精風險，她極「不認同」、也「不同意」，將依法行政捍衛市民健康。
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盧秀燕出席嶺東科技大學56週年校慶大會，會前接受媒訪表示，市府的確收到中央來文，要求地方廢除法律讓瘦肉精進來，讓市民面臨吃到瘦肉精的風險，市府非常不認同、也不會同意，不會主動提送台中市議會修改自治條例，相信議員們也不會主動提案，對於中央來文，相信不僅市府、市議會及市民都不會認同。
台中市食品藥物安全處指出，台中市早在106年即修訂「台中市食品安全衛生管理自治條例」，明訂「台中市豬肉及相關產製品的瘦肉精一律「零檢出」，經行政院核定在案，根據大法官釋字第738號解釋，地方政府依地方自治精神可訂出比中央法規更嚴格標準，將捍衛食安、市民健康的措施作為第一優先，市府為保障市民健康，將依法行政，繼續執行相關規定。

食安處提到，針對中央明年開放美豬美牛進口，市府已提出「110年強化瘦肉精食安監控」具體執行計畫，推動「畜產溯源要管控」、「肉品產地要標示」、「市民健康要守護」、「違規查辦要落實」、「資訊公開要透明」5大強化作為，落實食安把關，日前更召開跨局處會議，預計11月底前完成全市「牛哥豬弟」肉品產地標示輔導，加強法規宣導及各項販賣場域整備工作。

另外，為守護市民健康，尤其是嬰幼兒、孕產婦、長者等族群的相關機構膳食，市府也加強規範使用國產豬肉，強化肉品抽驗稽查、鼓勵民眾舉發不法業者，稽查抽驗結果資訊一律上網公開透明，讓台中市民參與監督食安，捍衛自身健康。
食安處表示，根據東海大學地方自治研究中心調查，美豬美牛進口政策相關議題，以20歲以上台中市民為受訪對象，結果顯示將近7成民眾支持市府維持瘦肉精零檢出政策，市民健康不能妥協、安全不能打折，希望中央聆聽並採納民眾心聲，同時尊重台中市議會審查通過的自治條例，對食安採取最嚴格標準。
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