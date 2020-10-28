迎戰雙11！Yahoo奇摩電商狂灑上億紅包　祭6%回饋無上限

雙11檔期即將來臨，不少電商業者皆已釋放出相關活動及產品優惠訊息，提供消費者最好康的搶購攻略，Yahoo奇摩電商(27)日前宣布，雙11購物節暖慶活動即日起搶先開跑，由Yahoo奇摩購物中心率先登場「11.11暖身慶」活動，自10月27日至11月8日期間，不僅狂灑上億紅包、推出35％超高回饋、集結百萬商品全面3折起外，並推出「6大精省術」懶人包，讓消費者一目瞭然。

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Yahoo奇摩購物中心「11.11暖身慶」超殺折扣優惠 35％高額回饋超給力

其中最吸睛的像是Yahoo奇摩購物中心「35%的超高回饋」，如購買「iRobot Roomba i7+掃地機器人」，雙11享活動價，搭配全站消費滿額送購物金；以及Yahoo聯名卡百大品牌及好物必買清單加碼，以最高35％高額回饋來看，現省11,550元。此外，針對未持有聯名卡的消費者，即便是無卡分期，消費指定金額也能享6%回饋，而網路申辦Yahoo聯名卡也可「即辦即用」，限領購物金，以及筆筆消費享6%回饋無上限的優惠。



▲Yahoo奇摩電商雙11全新升級Yahoo聯名卡，即辦即用、新卡現享折扣、筆筆消費享6％回饋無上限。 (圖／品牌提供) 此外，於暖身慶期間，如Apple AirPods Pro下殺3折，只要1,947元，於11月2日晚間10點開搶，Dyson V7 Fluffy SV11 無線吸塵器，更是萬元有找，下殺59折，於11月3日開搶，還有像是Michael Kors精品包、SK-II青春露等明星夯品也都下殺3折起，全站消費滿3千送300購物金累積無上限，平台祭出超殺折扣、優惠商品等你來搶！





此外，旗下平台如Yahoo奇摩超級商城「11.11超豪買節」的暖身慶，則是訂於11月2日至11月8日開跑，不僅有超多名店（如Gap、特力屋、屈臣氏等）強打25％超高回饋外，每日將限時推出必搶商品1.8折起，於活動開跑首五日，還有天天111超贈點(1點=1元)紅包免費登記送，此外，上千店家也推出限時加碼，只要消費滿199元，就享全家超商取貨免運優惠。





因應後疫情時代，不少品牌與店家積極數位轉型，擁抱電商市場，Yahoo奇摩超級商城今年新進駐店家年增5成，其中又以美食類店家為大宗居品類之冠，如頂鮮擔仔麵、朱記餡餅粥等指標名店進駐。本次瞄準電商雙11消費潮，像是台南南紡購物中心也全新進駐，首波就有750大品牌、7大品類、20大專櫃品牌強勢開館，於11月2日至11月15日間，推出開幕慶獨家滿千折百活動；此外，像是連續11年榮獲米其林一星的餐飲品牌「添好運」也將進駐平台，線上銷售20大熱銷港式點心，於雙11檔期間，更是祭出折價券現領現折優惠，讓消費者在家動動手指就能享用米其林美食。



▲Yahoo奇摩超級商城雙11強強聯手南紡購物中心、添好運強勢進駐開館！(圖／品牌提供) 此外，Yahoo奇摩拍賣則是於11月2日至11月8日，推出「1起買1起玩」活動，將攜手台北新板希爾頓酒店祭出消費滿111元即可天天抽豪華套房活動，以及瘋搶時時樂限時優惠商品1.1折起，讓消費者盡享雙11購物樂趣！



▲Yahoo奇摩電商雙11暖慶狂灑上億紅包，祭35％超高回饋、超取免運，天天抽希爾頓酒店套房。(圖／品牌提供)

Yahoo奇摩購物中心事業部副總裁蔡伯璟表示，「秉持『好的生活真的不貴』核心理念，Yahoo奇摩購物中心挾媒體電商優勢，持續深耕會員與品牌經營，優化服務與消費體驗，並領先電商業界推出品牌日、聯名卡及無卡分期服務。至今累計超過200家品牌合作『超品日』，為品牌創造最高53倍業績成長，今年更吸引上百品牌全新進駐平台；同時結合全台最具影響力的Yahoo奇摩媒體平台，累積超過3.5萬篇原生內容，滿足消費者潛在購物需求。」





迎戰雙11，Yahoo奇摩電商啟動會員消費體驗再升級計畫，除攜手百大品牌加碼回饋，也推出Yahoo聯名卡及無卡分期2.0，不僅Yahoo聯名卡可即辦即用、新卡現享折扣、筆筆消費享6%回饋無上限，更拓展無卡分期商品量大增250倍，最快當天即可完成無卡分期付款申請，滿額再拿6%回饋。