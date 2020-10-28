扯！破天荒搞烏龍　江蘇台商確診竟是搞錯檢體

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指揮中心今日公布，經由採檢、送驗、實驗室流程調查結果，案530其病毒陽性的唾液檢體，應為同日自法國入境之案536檢體，會將案530自原確診病例移除，並同步通知陸方與世界衛生組織IHR窗口有關此案例的處置。
指揮中心表示，案530於機場的深喉唾液檢體為COVID-19病毒強陽性，但隔日採檢之檢體為陰性，且後續採檢的上呼吸道檢體同為陰性，抗體也為陰性，為罕見病程表現。因此疾管署於10月15日主動啟動採檢送驗與檢驗流程調查，以了解其病程表現，並進一步釐清各種可能性，包含專案採檢與案530同日(10月11日)入境並於機場採檢的所有個案，以及同日於指定機構實驗室檢驗所有個案，共計30名。其中僅有1名個案（案536）於10月16日二採結果為陽性。
指揮中心說明，案530於機場留驗的病毒強陽性深喉唾液檢體，經人體核酸(DNA)鑑定比對，實為案536檢體，判定檢體有錯置情形。調查結果顯示，應於實驗室中，因應不同檢驗儀器適用不同檢體管，需人工作業及轉置檢體造成錯置。經檢討流程，COVID-19檢驗網將建置進一步防錯機制；鼓勵檢驗機構增加實驗室人力，強化實驗步驟中檢體比對；並積極引入自動化程度高的核酸檢驗機型，以減少人工手寫標號、轉管步驟。
此外，陳時中也提到，案530也就取消列為確診者，因此案530就此成為空號。
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