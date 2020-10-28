謝金燕開訓酸民網路霸凌　捧「赤裸胴體」勉勵自我

繼2016年個人演唱會，睽違5年，「姐姐」謝金燕將於2021年1月16日重返台北小巨蛋，舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」。為了這次的大型個人演唱會，謝金燕推辭了3、4場跨年活動的邀約，就是要全心準備精彩的演出。

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這次演唱會以「TURN口罩」為主題，除了是出自於謝金燕2018年於跨年演唱會上演唱的作品《TURN口罩》，也與時勢環境不謀而合，上周演唱會主視覺一貼出馬上引起熱烈討論，手捧半裸人型台的姐姐散發前衛大膽的氣勢，這個造型其實是發想自《TURN口罩》背後的意涵，呼應歌詞手捧著永不腐化的完美身軀，代表著在「TURN口罩」後思想及信念的不凋不腐，也藉此勉勵自己要持續進步，瀟灑做自己。

▲謝金燕捧「完美身軀」宣傳演唱會。（圖／開麗娛樂提供）

此外，謝金燕因為近來在社群媒體上大力宣傳演唱會，沒想到卻因此引來網友留言諷刺，「整容整到看不出來你是謝金燕」，讓她火力全開留言回擊，不過很快她便把該回覆刪除，隨後則是在臉書發文透露，她不是生氣，而是認為該名網友的行為必須即時更正，「身為公眾人物就必須要有的認知跟雅量，是絕對有的，但底線是不能任意這種網路言語霸凌行為恣意擴張。」