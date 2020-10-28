反萊豬法規牴觸中央就失效 柯文哲抱怨：要怎麼做都沒講
反萊豬法規牴觸中央就失效 柯文哲抱怨：要怎麼做都沒講
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-28 13:11:28｜update2020-10-28 14:21:03
總統蔡英文日前宣布，未來即將開放含有瘦肉精的豬肉進口台灣。而衛福部在九月底也行文給各個地方縣市政府，表明若地方針對萊克多巴胺零檢出的相關法規，自明年一月開放進口後，若與中央法規有相關牴觸，將全數失效。對此也是反對萊豬進口之一的台北市長柯文哲，今天（28日）上午接受媒體訪問時，表示中央要怎麼做都還沒講，台北市政府沒辦法做因應。
根據衛福部行文給各地方縣市政府的公文顯示，「動物用藥殘留標準，業經本部於109年9月17日以衛授食字第1091303002號令修正發布，自110年1月1日施行，自治法規如有與該標準牴觸情形應配合修正，請查照。」衛福部表明萊克多巴胺殘留標準，應以全國一致性質、自治法規不得為較嚴格或寬鬆之規定。也因此自明年一月起，若地方自治法規若有規範萊克多巴胺得零檢出，就與中央法規牴觸，將會自動失效。對此柯文哲回應，這幾天跟中央一再查證，「才發現說現在不是只有美國豬肉可以含瘦肉精，而是所有進口的外國豬肉都可以含瘦肉精。」柯文哲說，「所以我們赫然發現說，過去一段時間他們在講說什麼標示美國產地就可以，顯然是誤導」。柯文哲強調，如果要開放所有的外國豬肉進台灣，都可以含瘦肉精，還是有兩個原則，「一個源頭管理嘛，再來明白標示，只是到現在為止，中央政府也沒有講說它源頭管理怎麼做、標示怎麼做。」柯文哲說，「所以特別在這種資訊不透明不對稱的狀態下，台北市政府是不會自己去修法的，台北市政府沒辦法去做因應」。