林郁方沈富雄對賭美總統大選　若輸了「來藍智庫掃地」

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林郁方沈富雄對賭美總統大選　若輸了「來藍智庫掃地」

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-10-28 13:18:49

沈富雄和林郁方針對美國總統大選對賭，林郁方當場表示，如果沈富雄輸了，「我不要你的錢，你來智庫掃地就好」。( 圖 / 國家政策研究基金會提供 )
▲沈富雄和林郁方針對美國總統大選對賭，林郁方當場表示，如果沈富雄輸了，「我不要你的錢，你來智庫掃地就好」。( 圖 / 國家政策研究基金會提供 )
隸屬國民黨智庫的國家政策研究基金會28日舉行美國總統大選結果及影響分析記者會，前民進黨立委沈富雄與智庫國防安全組召集人林郁方對賭，如果拜登勝川普的選舉人票數低於130票，沈富雄願賠1萬元，不過林郁方當場表示，如果沈富雄輸了，「我不要你的錢，你來智庫掃地就好」。
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沈富雄認為，美國民主黨總統候選人拜登最後應會贏現任總統川普150張選舉人票，不過林郁方認為，目前雙方票數拉鋸很難說，因為川普的選民屬於藍領、低收入者，他們不喜歡在民調上表態，最後結果可能超乎民調的預期。
除了林郁方當場允諾對賭之外，台大政治系教授張登及稍後也表示，他願意參加沈富雄的「賭局」。張登及認為，拜登目前明顯領先，但他認為，川普也不是沒有機會。
至於政大教授嚴震生預測拜登最後勝選，「不是小贏，就是大贏」，他也認為民主黨若成為美國國會的多數，對台灣有利；至於美國「反中」態勢，已經成為美國國內的共識，他認為未來不論誰上台，都不會改變太多。
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