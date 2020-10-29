台中自行車嘉年華　都會公園盛大登場

台中市政府觀光旅遊局主辦「2020台中自行車嘉年華Bike Taiwan」將於11月7、8日兩天在台中都會公園陽光草坪盛大登場，7日現場有滑步車趣味體驗活動以及豐富兒童劇場和樂團表演；8日則規劃自行車環中市區闖關，邀請活動代言人陳漢典跟大家一起騎單車，都會公園現場安排街頭藝人演出，讓民眾享受美好時光。

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觀旅局長林筱淇表示，7日舉辦的「親子單車小學堂日」以豐富有趣且安全的「趣味Push Bike」、「Push Bike競賽」、「小騎士安全營」、「BMX闖關活動」等活動，讓小朋友們提早接觸單車運動並學習正確騎車知識，同時於主舞台安排兒童劇團及樂團精彩演出，結合周邊美食攤位進駐，提供親子有吃又有得玩，一同享受趣味十足的「親子單車小學堂日」。

「台中自行車產業嘉年華」展覽則展示臺灣自行車相關產業共40攤，各個參展廠商秀出最吸睛的特色產品，吸引廣大自行車愛好者以及民眾深入了解自行車未來產業趨勢，當日更安排神秘嘉賓快閃登場，搭配自行車小常識進行有獎徵答，期許活動讓小朋友盡情放電、大朋友盡興逛展，大家都玩得愉快。





觀旅局指出，活動最後精彩壓軸8日「單車趣味闖關活動」，由代言人陳漢典與民眾一同騎乘台中市區，規劃六關趣味闖關活動，路線從臺中都會公園出發，途中騎經巨大自行車博物館、大雅中科公園、潭雅神綠園道（社南站）、摘星山莊、東海藝術街商圈等景點，讓民眾欣賞沿途臺中美景的同時，體驗趣味闖關活動，邊騎邊玩，享受樂騎臺中，打造臺中觀光旅遊友善城市的形象。

此外，為讓整體活動更為豐富，於都會公園陽光草坪主舞台規劃街頭藝人魔術秀、雜耍特技、小丑默劇等精彩表演及現場抽獎活動讓民眾參與，凡搜集指定戳章後，就有機會抽中運動型腳踏車、城市型咖啡車、自行車安全帽及運動手錶等大獎，邀請民眾一起領大獎回家。