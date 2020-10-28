智利公投廢除獨裁時期憲法　辜寬敏：制憲讓台灣成為台灣

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智利公投廢除獨裁時期憲法　辜寬敏：制憲讓台灣成為台灣

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-10-28 13:55:12

獨派大老辜寬敏27日透過，前行政院長賴清德赴黨部登記參選總統前，曾致電給他，要他不要再批評蔡英文。（圖／記者林人芳攝，2019,03,27)
▲智利公投廢除獨裁時期憲法，通過制定新憲法。台灣制憲基金會董事長辜寬敏表示，唯有制憲，才能讓台灣成為台灣。（圖／NOWnews資料照片)
智利10月25日舉辦制憲公投，以7成多的同意票通過重新制憲，成功廢除獨裁者皮諾契特（Pinochet）時期所制定的憲法。對此，台灣制憲基金會董事長辜寬敏說，唯有制憲，才能根本解決台灣憲政體制紊亂的現象，讓台灣成為台灣。
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辜寬敏認為，台灣歷經7次修憲，都無法有效改善長期以來困擾台灣久遠的「國家定位」問題，唯有以「制憲手段」全面檢視台灣當前所面臨的挑戰與問題，才能根本解決台灣憲政體制紊亂的現象，讓台灣成為台灣。
中選會日前駁回辜寬敏的制憲公投案，對此，台灣行政法學會總幹事張錕盛批評，制憲，智利都做到了。台灣怎麼還能繼續忍受一部不是台灣人民自己定的憲法？一個原本就該永遠保留給主權者人民決定的事，在台灣竟然要由被他授權的國家機關准許才可以做「台灣人民你是主權者？看來你還是中選會的臣民而已」。

南台科大財法所教授兼所長羅承宗表示，2020年抗疫有成，固然讓執政團隊信心滿滿，但卻也呈現過度武斷、漠視民意的傾向。本月25日智利公投推動重新制憲，在近8成的民意成功廢除獨裁者皮諾契特（Pinochet）時期制定的憲法。反觀辜寬敏領銜提出「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」的公投提案卻於本月16日悍然遭中選會駁回，連讓人民表達意見的機會都沒有。
羅承宗表示，相較於智利憲法譜出新篇章，21世紀的台灣，迄今依舊遭受到大中國時期制定的憲法所綑綁拘束，憲法的台灣主體性地位無從建立，令人感嘆萬千。
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