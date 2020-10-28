影／戰備週戰車、飛機聲不斷 蔡英文：最安心的引擎聲
影／戰備週戰車、飛機聲不斷 蔡英文：最安心的引擎聲
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-28 14:24:55｜update2020-10-28 14:26:32
共機近期不斷擾台，為訓練各級部隊熟悉作戰任務及戰場環境，國軍第4季「戰備週」操演26日晚間展開，官兵依令前往戰術位置執行戰力防護，以驗證各階段戰力防護執行成效，提升實戰能力。總統蔡英文表示，國軍演練難免有聲響，或造成民眾不便，但絕大多數的國人都願意給予支持，更有人形容，這些聲音是最安心的引擎聲。
蔡英文今日透過臉書表示「最安心的引擎聲，你聽見了嗎？」，這幾天，國軍各單位展開第四季的例行訓練，許多人都看到陸軍裝甲車、戰車等各式車輛奔馳在路上。我要請大家放心，戰備週是例行的實兵演練，每一季都會進行一次，而且我們都看得出來，國軍的弟兄姊妹，真的很認真投入訓練。蔡英文指出，國軍的飛機在天上飛、裝甲車在路上跑，難免會發出聲響、帶來不便，但是絕大多數的國人，都理解國軍演訓的必要性，也都願意給予支持。更有人形容，這些聲音是 最安心的引擎聲。
蔡英文指出，我們看到有學生在路邊舉牌，為演訓的官兵打氣，也看到民間企業發起活動，提供美食優惠來慰勞軍人軍眷。當大家一起為國軍加油，我相信國軍的戰力強，不只是軍備上的強韌，也會是士氣上的強韌！軍民同心，我對我們的國家很有信心！