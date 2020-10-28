影／戰備週戰車、飛機聲不斷　蔡英文：最安心的引擎聲

共機近期不斷擾台，為訓練各級部隊熟悉作戰任務及戰場環境，國軍第4季「戰備週」操演26日晚間展開，官兵依令前往戰術位置執行戰力防護，以驗證各階段戰力防護執行成效，提升實戰能力。

總統蔡英文表示，國軍演練難免有聲響，或造成民眾不便，但絕大多數的國人都願意給予支持，更有人形容，這些聲音是最安心的引擎聲。

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最安心的引擎聲，你聽見了嗎？」