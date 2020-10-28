中市民間捐贈iBike租賃站不佳 議員批沒誘因
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-28 15:10:00
台中市政府交通局去年公告一份「受理民間捐贈公共自行車租賃站作業要點」，一年來，卻只有4家業者提出申請，成效不佳，尤其捷運綠線通車在即，iBike租借站的需求將大增，市議員林祈烽、施志昌、鄭功進等要求交通局要有配套措施，諸如地價稅有優惠或免繳納，如此民眾才會更有捐贈的意願。
林祈烽說，目前台中市有329個iBike租借站，9月份的租賃人次突破78萬人次，未來隨著捷運綠線的通車，iBike租借站應該會再增加，但去年8月，交通局有公告「受理民間捐贈公共自行車租賃站作業要點」，呼籲民眾捐地做iBike租借站，由交通局評估後若認為可行，就可以簽約營運，土地所有權仍屬捐贈者所有，但場站設置及自行車維護營運都由交通局來負責。林祈烽表示，這項辦法吸引力似乎不夠，一年多來首家申請捐贈的是一家位在后里中科的電子廠，可能是為了方便該公司的員工使用；林祈烽質疑，要民眾把土地無償提供給市府使用，市府有提出什麼優惠措施嗎？地價稅可以因此免繳或優惠嗎？只有一個命名條件，如何去說服民眾無償捐地來做iBike租借站？
交通局長葉昭甫說，目前是沒有免繳或減免地價稅的優惠措施，現共有4家業者提出申請捐贈，除了電子公司外，另外3家是建設公司或開發業者，捐贈設站對未來該公司或企業的商業利益都是有幫助的；現在不只是捐贈iBike租借站可命名，公車候車亭也有產業界來聯繫命名，議員的建議會列入考量。
議員要求，交通局要有便優惠的配套措施，尤其他們每天都在基層跑，市民都在問何時可以設新的iBike租借站，如果市府有更多優惠辦法，相信企業和民眾會更樂於捐地來設站。另外，林祈烽也關心iBike租借的傷害保險問題，現有的納保率才只有23%實在是太低，他要求交通局要擴大宣傳，特別針對每天在騎乘的國、高中生和大學生，如果學生都有來登錄保險，相信對學生來說也會更加有保障。