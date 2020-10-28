專訪／嫁豪門不如嫁好門！黃小柔靠這招成為幸福人妻

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專訪／嫁豪門不如嫁好門！黃小柔靠這招成為幸福人妻

記者臺孝婷/專訪

calendar_today2020-10-28 15:00:27

▲黃小柔未來想朝兩性作家發展。（圖／艾迪昇提供）
▲黃小柔未來想朝兩性作家發展。（圖／艾迪昇提供）
女星黃小柔活潑外向，擁有好人緣，她6年前和認識多年的老公王睿步入婚姻，接連生下2子1女，讓這段相差12歲的戀情順利開花結果。看似白馬王子和公主的幸福婚姻，其實也是經歷過許多磨合、包容才能走得順利，黃小柔接受《NOWnews今日新聞》專訪時坦言，很多人覺得她嫁了好老公，才會這麼幸福。老實說夫妻倆不免俗也會有吵架的時候，但2人選擇理性溝通，一起面對生活上的意見分歧。
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▲黃小柔一家五口幸福洋溢。（圖／翻攝黃小柔臉書）
▲黃小柔一家五口幸福洋溢。（圖／翻攝黃小柔臉書）
黃小柔透露當時她出第一本書談兩性關係時，許多人認為是她運氣好，選到好老公，「可是他們不知道我以前有多衰，他們也不知道我做了什麼改變，以至於（擁有）我現在的婚姻，我現在這本新書《愛了，然後呢？》裡面寫的就是我想跟大家分享的。」黃小柔強調沒有什麼東西是理所當然跟好運，一切都要靠努力才能獲得。
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▲ 黃小柔坦言以前也曾有過不愉快的戀情。（圖／艾迪昇提供）
王睿任職於知名義大利餐廳主管，時常忙到深夜才有時間吃飯，還曾擔心工作沒做好，睡覺到一半驚醒，讓黃小柔看了相當心疼。黃小柔表示老公是一個不太會分享心事的人，就是因為不希望她擔心，，但無論是再小的事情，只要黃小柔交代後，王睿一定會做到。

▲黃小柔和老公王睿當年是透過庹宗康介紹而相識。（圖／翻攝黃小柔臉書）
▲黃小柔和老公王睿當年是透過庹宗康介紹而相識。（圖／翻攝黃小柔臉書）
但2人也曾吵架吵到失控，事後雙方都相當後悔，，「有些人覺得吵架就是溝通，溝通（應該）是時時刻刻，譬如坐下來聊天，透過某件事情、一些新聞、某個朋友的事件，或是透過很多一些狀況，你們可以去了解，或是提出對這段感情還有什麼期望。不是吵架才做溝通，而是平常就在交流了。」黃小柔從當年的年輕氣盛，到現在學會用柔軟、理性的態度對待愛情以及婚姻。

對於為情所困的讀者，黃小柔給出建議，「我覺得大部分自己要負很大的責任，你可以不跟他來往呀！你不要找別人來欺負自己，反而要保護自己，（不要）讓自己落在那種很痛苦，或是懷疑自己不夠好（的情況）。每一個人都很特別，但你還沒有找到自信之前，千萬不要找別人來傷害自己。因為那個要好起來，要花很大很大的力氣。」
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