專訪／嫁豪門不如嫁好門！黃小柔靠這招成為幸福人妻

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黃小柔透露當時她出第一本書談兩性關係時，許多人認為是她運氣好，選到好老公，「可是他們不知道我以前有多衰，他們也不知道我做了什麼改變，以至於（擁有）我現在的婚姻，我現在這本新書《愛了，然後呢？》裡面寫的就是我想跟大家分享的。」黃小柔強調沒有什麼東西是理所當然跟好運，一切都要靠努力才能獲得。
王睿任職於知名義大利餐廳主管，時常忙到深夜才有時間吃飯，還曾擔心工作沒做好，睡覺到一半驚醒，讓黃小柔看了相當心疼。黃小柔表示老公是一個不太會分享心事的人，就是因為不希望她擔心，，但無論是再小的事情，只要黃小柔交代後，王睿一定會做到。
但2人也曾吵架吵到失控，事後雙方都相當後悔，，「有些人覺得吵架就是溝通，溝通（應該）是時時刻刻，譬如坐下來聊天，透過某件事情、一些新聞、某個朋友的事件，或是透過很多一些狀況，你們可以去了解，或是提出對這段感情還有什麼期望。不是吵架才做溝通，而是平常就在交流了。」黃小柔從當年的年輕氣盛，到現在學會用柔軟、理性的態度對待愛情以及婚姻。
對於為情所困的讀者，黃小柔給出建議，「我覺得大部分自己要負很大的責任，你可以不跟他來往呀！你不要找別人來欺負自己，反而要保護自己，（不要）讓自己落在那種很痛苦，或是懷疑自己不夠好（的情況）。每一個人都很特別，但你還沒有找到自信之前，千萬不要找別人來傷害自己。因為那個要好起來，要花很大很大的力氣。」