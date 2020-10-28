國光女神趴床辣秀S曲線　全身只剩「豹紋丁字褲」

「國光女神」梁云菲外表美豔、身材火辣，熱衷於自由潛水、爬山等戶外活動的她，社群版面上總是少不了清涼又陽光的美照，在IG上分享的心情小語、文字也深受粉絲喜愛。今（28）日梁云菲在臉書上曝光一張「床照」，似乎只有穿上一條丁字褲入鏡，讓粉絲們血脈噴張。

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梁云菲透過臉書宣傳團拍，表示參加者的穿著必須以情趣吊帶襪 、性感薄紗或是高叉透膚睡衣為主，而她自己也曝光一張辣照，只見她側身入鏡，以手肘和膝蓋支撐在床上，自信抬起渾圓蜜桃臀，即使用手臂巧妙地遮住北半球，不過另一半的胸型仍被看光，腹部還能看見明顯肋骨，三角洲上方則用豹紋丁字褲以示性感，誘人的S曲線令人難以招架。

事實上，梁云菲能保持好身材的其中一個祕訣，就是挑戰極限運動，除了登山、潛水之外，她前陣子也愛上拳擊，坦言拳擊是自己目前接觸過的運動當中，能最快紓壓的項目，「特別適合滿身怨念跟想發洩的人類」，此外，梁云菲還透露拳擊需要用到超高的心肺，對於曾飽受失眠所苦的她來說，認為運動真的會上癮，「腦內啡是最強大，也是最棒的抗憂鬱藥物」。（編輯：侯家瑜）

▲梁云菲用手臂巧妙地遮住北半球。（圖／梁云菲IG）