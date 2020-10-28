全球疫情大幅上升　指揮中心：旅遊建議維持第三級警告

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根據指揮中心監測資料顯示，全球累計43,961,324例確診，分布於188個國家或地區；病例數以美國8,907,654例、印度7,946,429例、巴西5,439,641例、俄羅斯1,547,774例及法國1,198,695例為多；病例中1,168,626例死亡，以美國230,209例、巴西157,946例、印度119,502例、墨西哥89,171例及英國45,365例為多。
指揮中心指出，全球疫情連3週大幅上升，近1週平均日增455,385例確診，以美國、印度、法國、巴西及英國為多。歐洲為目前疫情主要流行地區，上週確診數較前週增加43%，住院及死亡數亦快速上升。美國疫情已超過上一波高峰，近40州住院數上升，其中14州創新高；全球旅遊疫情建議維持第三級：警告(Warning)。
指揮中心再次提醒，民眾應持續做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，如出現疑似症狀，請務必聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。