光良陪家人走過生命最後　無奈：都要提早做準備

光良即將在明年1月9日於台北小巨蛋舉辦「全球人壽 光良《今晚我不孤獨》巡迴演唱會 台北限定版」，他近期與金馬獎特別有緣，今年3月發行的新專輯中一首《失去了哭泣的能力》，邀來法蘭黛樂團的主唱法蘭作詞作曲，沒想到之後法蘭也入圍了金馬獎；8月推出的《爛天氣》MV找來入圍今年金馬最佳新人的人氣鮮肉演員陳昊森擔綱演出，在MV中與嚴正嵐飾演戀人。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《失去了哭泣的能力》這首歌所要詮釋的其實要大家正視內心軟弱勇敢，能夠坦白的自己對話，才能從低潮挫折自我療癒。對於「哭」這個情緒，光良自認是個善感愛哭的人，常常因為聽歌或看電影的某個環節而感動落淚，覺得哭一點都不可恥的他表示：「我覺得哭泣是一種有在聽內心說話的表情，很多時候有些表情久了沒跟它相處，就會不見了。失去哭泣的能力很恐怖，會很像機器人，所以哭，並不是什麼可恥、軟弱的事，反而是勇敢所需要的養分。」▲光良最近與金馬獎很有緣。（圖／星娛音樂提供）問光良最近一次哭是為了什麼事，他表示：「就是看《親愛的房客》時，看到陳淑芳飾演阿嬤在生命盡頭在心裡所做的決定，因為我也曾陪家人走過人生最後的生命階段，所以對於親情這塊完全沒抵抗力，老人家的戲最容易戳中我心裡最柔暖的部分！」光良更感性的說：「我們每一個人都會老，也都要提早做好準備。」▲光良（左）提到最近一次哭，是看了電影《親愛的房客》。（圖／星娛音樂提供）