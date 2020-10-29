光良陪家人走過生命最後　無奈：都要提早做準備

光良即將在明年1月9日於台北小巨蛋舉辦「全球人壽 光良《今晚我不孤獨》巡迴演唱會 台北限定版」，他近期與金馬獎特別有緣，

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▲光良最近與金馬獎很有緣。（圖／星娛音樂提供）

問光良最近一次哭是為了什麼事，他表示：「就是看《親愛的房客》時，看到陳淑芳飾演阿嬤在生命盡頭在心裡所做的決定，因為我也曾陪家人走過人生最後的生命階段，所以對於親情這塊完全沒抵抗力，老人家的戲最容易戳中我心裡最柔暖的部分！」光良更感性的說：「我們每一個人都會老，也都要提早做好準備。」