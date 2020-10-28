名家論壇》吳崑玉／抗美援朝的宣傳與真實

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習大大最後結論，「我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損。」所以要「更加緊密地團結在黨中央周圍，弘揚偉大抗美援朝精神，雄赳赳、氣昂昂，向著全面建設社會主義現代化國家新征程，向著實現中華民族偉大復興的中國夢，繼續奮勇前進！」
事實上，習大大的談話，只是重複了 70 年來中共對於韓戰大內宣的基調。這些大內宣不脫一個套路：「放大小勝，放棄慘勝，不談大敗。」
就拿習大大提及的幾個戰役來說，兩水洞、雲山城、清川江、長津湖，是解放軍第一次及第二次戰役的勝利戰果，清川江戰役穿插包圍形成美軍口中的「鐵手套」，幾乎殲滅美軍第二師，美軍因此後退120英哩，放棄平壤轉守漢城(首爾)。長津湖戰役也的確讓從無敗績的美軍陸戰第一師全線後退，一路「向後方攻擊」，最後從興南港撤出。但這些戰役中，共軍也傷亡甚大，許多部隊戰役後撤到後方整補，一年多上不了戰場。
共軍的勝利主因，是美軍輕敵冒進，以為中方頂多進來 3 萬人，實際上有 20 萬人，共軍反穿棉布外套，讓白色內裡與雪地混成一色，躲過美空軍偵察，穿插包圍卻仍無法殲滅美軍。等美軍搞懂了共軍把戲，解放軍就玩不動了。
雖然美軍一碰到山就弱了，但一進入平原，解放軍就聳了。西線，空降軍出身的李奇威在砥平里戰役中，用了一個近 5 千人的加強團，建立防禦周界，頂住共軍最少 8 個團超過2萬人包圍，令共軍遺屍 2 千具。在東線，共軍行軍縱隊一出平原，就被美軍砲兵打成碎片，被迫轉入防守，共軍軍史卻稱為橫城反擊戰，完全不提己方慘況。
至於上甘嶺，其實只是韓戰中後期眾多山區制高點戰鬥的其中之一，之前還有血嶺與傷心嶺。美軍在上甘嶺用砲兵猛轟，將山頂削平 2 米，共軍躲進反斜面坑道反覆爭奪，美軍最後放棄。最後美軍死傷約 1500 人，南韓軍傷亡近 5 千人，但共軍的死傷數字超過 1 萬人，美軍則估計共軍死傷約 1 萬 9 千人。此役之所以出名，是因為後來發佈許多可歌可泣的戰鬥故事，還拍成電影，例如彈盡援絕就拿石頭砸，或以肉身去擋槍口之類的，強調解放軍不怕死的精神，將「人海對抗火海」的弱點，轉換成「手榴彈對抗原子彈」的偉大愛國故事。
至於「細菌戰」就更好笑了。真實狀況是共軍補給不良，又不敢升火，毛岸英炒個蛋炒飯就被美軍炸了。冬天加冷食，造成部隊凍傷、腹瀉、或感染疫病而大量減員，共軍便宣稱是美軍細菌戰，以轉移責任。
換言之，習大大這篇「抗美援朝 70 週年」的小學等級作文，不過是重回毛澤東「精神勝利法」的套路。在一個嚴密控管的言論環境中，只要趴在地上轉換視角，扭曲真相，一根蔥也可以看來像顆大樹。中共一直宣揚抗美援朝是偉大勝利，傷亡人數卻達 20 萬人，是美軍 4 至 5 倍，還有許多黑數並未計入。
其次是倒果為因，韓戰起源是北韓（朝鮮）南侵，中共卻始終定義為美軍侵略，問題是連最囂張的麥克阿瑟，其作戰目標也從未超過鴨綠江。而且最後結果是兩韓仍以 38 度線為界，北韓南侵這場仗打得一無所獲，莫明其妙。
其實，中共的宣傳，一向是缺什麼講什麼！因為社會不和諧、行為不文明，所以要講「和諧社會」、「文明社會」。因為大家對社會主義理論、道路，及中國的制度、文化沒有信心，所以要講「四個自信」。中國人民普遍覺得美國比較強，打不過，所以要強調抗美援朝的偉大勝利，要強調民族主義與愛國情操，強調不惜以血肉頂子彈的戰鬥精神，最後還要烙點狠話，中國人民不好惹，雖然現在我打不過你，不過在歷史規律下，美帝是死路一條，咱們最後的最後還是會贏的⋯⋯講白了，就是吹哨壯膽。
更慘的是，近期習大大在許多講話中，不斷強調要「更加緊密地團結在黨中央周圍」，這就暗示了其實黨內外是「不團結」的，才需要如此頻繁呼籲。從老蔣到小蔣再到現在，國民黨每次高喊「團結」或「鞏固領導中心」，都是因為內部分裂。這就表示習政權現在像金融泡沫一樣，看起來很大，裡頭其實很虛。泡沫一定會破，只是你不知道什麼時候破！
中共很多宣傳，聽起來很可怕，但研究下去就會發現很好笑。台灣其實也不必對中共宣傳那麼敏感，深入研究一下，再拿來當茶餘飯後的笑話講，其實也滿有療癒及娛樂效果的。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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