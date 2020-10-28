今日廣場》趙南星／如何解決台灣學生在校時間過長問題？

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全國教師工會邱儷萍認為，根本解決之道還是改善台灣勞動環境，讓家長有合理工時，更有時間陪伴孩子。
新北市教育局表示，台灣多為雙薪家庭，學校為家庭的延伸，維持目前的上下學時間，能讓父母安心。不過若各校考量辦學特色、學生學習狀況與個別差異等因素，研議調整在校作息時間機制，教育局仍會尊重。
筆者身為國中教師，有以下想法提供參考：
第一、面對目前難以解決的高工時問題，不如善用銀髮人力資源。
根據國發會報告，台灣今年（2020）總人口轉為負成長，五年後邁入超高齡社會（65歲以上人口佔比超過20%）。其實只要保養得宜，工作到80都沒有問題。建議政府可規劃招收有意願的銀髮族加以培訓，完成後發給執照，協助照顧必須早到校、晚離校的學生。而在這些時段，也可有老師輪流留守，有突發狀況可立即處理，確保學生安全。
這樣的做法並非首創，韓國政府也邀請當地長者，協助每日營養午餐的發放和管理。一來銀髮族可和社會連結，較易保持活力；二來適度減輕老師負擔，何樂而不為？
第二、大家可有想過，學生在校超長時間，是由誰看顧？是各班導師提早上班，延後下班時間，照理來說一天工時八小時，實際上是7:20到校，5:30下班（前提是學生沒有突發狀況），而下班後家長打來，還是得處理。長久下來，學生和老師，都深陷疲憊之中，教育的效果怎麼可能會好？
筆者建議，早自習和放學考試改為彈性參加，由政府統一培訓有能力、有意願的銀髮族，一來讓家長無後顧之憂，二來也讓老師的工時正常，更能專注備課，因應108課綱的上路。
身為教育工作者，每天眼見疲憊的孩子，過勞的家長，企盼政府能善用資源，做妥善分配。
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