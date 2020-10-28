匯率波動何時下手？星展digibank App即時理財零時差

外匯走勢一直是投資人關注的議題，比起一般客戶，銀行的財富管理客戶，對於投資理財敏感度極高，更加重視買賣進出的最佳時機點。傳統銀行實體的財富管理貴賓中心，雖然寬敞舒適，但往往受限於營業時間及地點，無法24小時協助客戶即時掌握全球經濟脈動。

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因此，星展銀行從「高度客製化、簡單直覺化、資安更強化」三大面向，特別推出專為星展豐盛理財客戶設計的行動App 「星展digibank」，讓客戶可以隨時掌握先機，買賣外匯不必等到銀行營業時間，全球理財投資布局零時差。

一般來說，其他銀行的網銀App，有些是將財富管理客戶及一般銀行客戶分開，採用不同App，沒有整合所有功能，導致使用者必須下載很多個不同的應用程式，還要不斷登入/登出資料，才能完整使用到所有功能；或是未能以「財富管理」為出發點，在使用上缺乏直覺性的操作或客製化功能介面。





「星展digibank」特別領先業界，推出「單一登入」（Single Sign On）功能，用戶只需登入一次，即可自由切換「星展digibank」和「星展Card+」，並首創「一鍵轉帳」，可記憶常用轉帳帳號資訊，不必每次都要重新輸入資料，讓應用程式的使用更簡單直覺化，操作起來更順手。



▲ 在客製化部分，「星展digibank」亦領先業界，獨家提供第一手全球市場研究報告（包含多個國家及多個主要經濟體）及各項主題分類（圖／資料照片）

在客製化部分，「星展digibank」亦領先業界，獨家提供第一手全球市場研究報告（包含多個國家及多個主要經濟體）及各項主題分類，也可以直接在App上，進行基金單筆及定期定額申購、贖回、轉換操作，非常方便。用戶還可以收藏特定文章，並透過社群媒體分享，與同好們共同討論，第一手掌握經濟脈動。





此外，「星展digibank」更提供24小時11種外幣即時換匯，不必苦等銀行營業時間，也不必擔心錯過匯率最好的時機點。客戶更可依據個人使用習慣變更瀏覽順序，無需切換畫面，即可輕鬆瀏覽各項金融服務項目。客製化的提醒服務，則讓使用者能依照自身理財需求，設定預約換匯、週期性換匯服務，自動執行交易，成為個人理財最佳小幫手。





針對使用者最在意的資安問題，「星展digibank」則展現出堅強的資安監管能力，建置與全球頂尖科技公司同等級的高規格安全防護措施，更設有10大類交易及帳務相關推播提醒，讓客戶即時掌控帳戶資訊，提高帳戶安全性。