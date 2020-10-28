今日廣場》李克／警察需要再教育？為立委質詢按讚！

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副署長答覆:「這一點我回去後我們會加強教育訓練同仁。」





2、當民眾於警察在執行勤務時遭盤查時可否自行錄音、錄影?員警是否可以主張肖像權或隱私權?



副署長答覆:事實上民眾也可以保護自己，只要不po出去的話是ok的!



關心人權的立委問政最認真。



陳委員說:「一般民眾被警察攔下來盤查時，我們要有一個法律觀念，讓全國人民知道，自己有錄音、錄影的權利來保護自己。自保行為是合法的!然後警察不能說誰拍我，我就盤查誰，因為這樣是恐嚇行為。」



陳委員很認真為人民請命，請警察在執行勤務時，當民眾有自保時不要動輒就用恐嚇的語氣威脅人民，必須依法行事。但憲法保障人權之下公民也有自保的權利，請副署長回去之後多加職前訓練。」



過去的經驗我們看到立委質詢完畢後，輪到下一會期同樣的問題，委員再質詢一次，可能行政單位仍然敷衍了事…。這就是為什麼我們說行政效率低落的因素之所在！誠如91年監察院自動調查，認定侯寬仁檢察官偵辦太極門案涉有八大違法，多處違反刑事訴訟法相關規定，嚴重侵害被告之權益、戕害檢察官公正執法形象，並移送法務部從嚴究責議處，且認定起訴書與證據資料扞格矛盾，據以提起公訴，不符證據法則，侯寬仁也自承未依職權調查。其實當時有多位立委也質詢過，但迄今侯寬仁仍穩坐高升廉政署副署長之位。當時邱毅立委就質詢法務部官官相護拖延時間。所以我們必須革除官場惡習，從認真的委員開始改革，讓人民有感！



人權、生命、財產都是經過強烈的抗爭後才爭取來的。



「強制責任險」通過的故事:國小畢業的柯蔡玉瓊，賭上3棟房子和27年青春，每週到立法院，只為台灣父母不用再承擔「這悲劇」肇事者一句道歉都沒有，甚至嗆說：死一個人算什麼！為了讀研究的兒子，她走上立法之路。喪子之痛，讓他不斷向前走，她有多難過，就有多堅強。因為柯媽媽的堅持，讓全台灣的車禍受害者，有了最基本的保障。柯媽媽的心願是：「希望發生在她身上的不幸，天下父母不用再承擔。」每一張 強制險貼紙裡背後，都有著 柯媽媽對社會的愛。



由此「919竹北事件」發生後震驚全國，深怕台灣白色恐怖重來戒嚴時期再現，從北到南聲援志工黃阿嬤此起彼落。引起專家學者的討論，同時也受到立委的關注，期待委員繼續質詢後續志工遭受身心創傷的道歉與賠償問題！甚至如何加強警察的訓練，如何提升警察的素質，確實做到保護人民的職責，成為親民愛民的保母。警察需要再教育？為立委質詢按讚！



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