今日廣場》黃霑／扒人民兩層皮的台灣稅內稅

高階經理人

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「中華民國萬萬稅」是戲謔語、網路抹黑文亦或是無法說出的秘密？購買節能家電申請減徵貨物稅、汰舊換新補助，是財政部給人民的大優惠，亦或是掩蓋背後真相的煙霧彈？

去年底吵得沸沸揚揚的機車貨物稅，讓廣大機車族猶如被敲了一記悶棍般開竅，原來未出廠即需先繳付17%貨物稅，消費者購買後再付5%營業稅，一台機車總共連扒了二層皮。營業稅，指政府要對消費者課的消費稅，而貨物稅之基礎來源係源自民國57年的奢侈稅，在當年只有高收入所得如醫生、律師等階級以上的客群在騎機車，因此政府將機車視為奢侈品。





買一台機車，究竟老百姓付了多少稅？簡單白話文說，以一台機車賣價50,000元回推，原先以為只需繳付5%營業稅2,500元的發票費用，即可將機車牽回家，結果，實際上五萬元已內含17%貨物稅7,265元，機車本身價值是42,735元，且已在製造商出廠時即先上繳政府，最後賣給消費者時，還要將已付費的貨物稅再加上5%營業稅，這不是擺明消費者是冤大頭嘛！





筆者剛新買摩托車代步，一時興起，不得不再抽絲剝繭細扒此洋蔥的內餡，究竟老百姓花了多少冤枉錢？以購買機車為例試算：



▲（圖／作者提供）

稅內稅未重複課稅，消費者購買價52,137元； 稅內稅再重複課稅，消費者購買價52,500元；多付了冤大頭稅內稅再加稅金363元。 若刪除所謂奢侈品的貨物稅17%，消費者購買價只要44,872元，與稅內稅的價差是7,628元，而政府德惠減徵貨物稅汰舊換新補助費用4,000元，人民依然是冤大頭一個！

機車，究竟是奢侈品還是民生必用品？2300萬同胞中有1390萬人有機車，以一台五萬元機車課徵17%貨物稅可得7,265元，乘以1390萬人計，光是機車的貨物稅收，政府稅入金即可高達1009億8350萬元！





有關稅，財政部究竟隱瞞人民多少事？去年（2019）財政部賦稅署於8月16日發布新聞稿，對廢止印花稅提出說明，並指稱四種憑證（「銀錢收據」、「買賣動產契據」、「承攬契據」、「典賣、讓售及分割不動產契據」）課徵印花稅，103年度至107年度平均每年印花稅稅收新臺幣112億元。古早印花稅，徵收超過100年，終於在今年（2020）走入歷史，過去近五年的印花稅稅收年年超過100億元，因不符時代需求且與營業稅重複課徵，在工商界不停強力要求取消的呼聲下才終於廢除。貨物稅則依類別而有不同稅基，以果汁來看，符合國家標準之天然果蔬汁免徵貨物稅，若不是純果汁，須課徵8%，含添加物的一般果汁課徵15%，電器課徵13%，汽車2000cc課徵25%、2000cc以上課徵35%。





中興大學法律系稅法教授張進德會計師於媒體前曾指出，印花稅是憑證稅，於民國74年5月即要將其改成新制營業稅，當時印花稅是0.4%，營業稅是0.6%，教育捐是0.15%，合計是1.15%，而新制營業稅為5%。因新舊營業稅之調漲級距高達4.85%，當時財政部在立法院的公開說帖是，印花稅跟貨物稅皆為重複課稅，將於新制營業稅上路前，將印花稅、貨物稅及舊制營業稅三合一變成新營業稅，並且在立法院保證，新制營業稅施行之後，將取消貨物稅跟印花稅。





然經過35年歷任17屆財政部部長及一位代理部長，時至今日仍未取消貨物稅。究其原由，每年稅收可達1800多億元，多此高的稅納貢金入國庫，也難怪財政部會禁口不言，並一再釋放政府取消印花稅已是德惠予民。財政部貴為國家體制的公信單位，其於立院所承諾的保證與說詞，難道可以視若無睹且一再違反誠信？





近日有關稅的議題與論壇頻頻上了各媒體焦點，前行政院長也是新世代金融基金會董事長陳冲先生於「稅單變睡單？納稅人權利不應是夢囈」研討會上直言，《納保法》本應要保護納稅人，但立法後卻反而偏重在保護稅捐，《納稅人權利保護法》更有5大問題，當場批轟國稅局球員兼裁判。另一場在立法院舉行的新書發表記者會「捍衛租稅正義 保衛納稅人權」，由前高市國稅局簡任稽核黃坤光發表，史無前例首本舉發原服務機關課稅不公不義必須矯正書籍，選在立院發表新書，作者說明其特殊意味，乃因人民依法申報納稅，稅務機關依法公平一致核定課稅，為治國最中性公平之指標，立法院即為創立兼守護者；黃坤光更強調，站在租稅正義的立場，他實在沒辦法不講出來，不講的話真的無法安心退休！





稅收為國家發展之基礎，稅收也是人民經濟實力之展現，然而，若國之財政以不透明、老舊不合時宜、艱澀難懂之稅法矇騙人民，何嘗是治國之道？以《納保法》為例，本意是要保護納稅人，但上路二年，一路上風雨不斷，從早期專家學者口中的納骨法，到現今連《動保法》都不如，主掌稅捐大權的財政高官們，可曾有過任何一點點省思？在後疫情時代的「歲歲平安」願景，人民寄望的應該是財政部的德惠「稅稅平安」！





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