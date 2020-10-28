吳宗憲、趙婷訴打疫苗不適挨轟　陳時中：沒人會說假話

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吳宗憲、趙婷訴打疫苗不適挨轟　陳時中：沒人會說假話

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-10-28 15:40:38｜update2020-10-28 15:43:49

▲趙庭（左）女星打疫苗後感覺像喝醉酒，認證吳宗憲（右） 說法。（圖／趙庭、吳宗憲臉書）
▲趙婷（左）女星打疫苗後感覺像喝醉酒，認證吳宗憲（右） 說法。（圖／趙婷、吳宗憲臉書）
藝人吳宗憲，日前開直播透露，自己在人生第一次打流感疫苗，但是打完後一直感到暈眩，還自嘲「本身抗體很好，就不要假會」，認為打流感疫苗才讓他身體不適，對此，引發網路正反討論掀戰，中央流行疫情指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥也回應，身體不舒服不該直播，應該立即去看醫生。
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事後主持人趙婷，也傳出接種流感疫苗後有出現不適，她在臉書PO文，提到去打公費流感疫苗後，半夜就上吐下瀉，甚至還說：「吳宗憲說的是實話。」對此，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，今（28）天舉行疫情例行說明記者會時，緩頰表示：「沒有任何人講假話」。
陳時中提到，沒有人會講假話，只是這樣的陳述會讓大家以為，所有身體不適，是因為疫苗所引發的，所以必須要澄清，他重申，不良事件跟副作用不一樣，尤其有些人因為新聞影響力比較大，會引發大家很多聯想，現在是因為韓國等事件影響，不然過去相對這樣的聯想比較少。

但陳時中也提到，任何案例我們都不敢掉以輕心，會了解情況、安全性，至於前一日疾管署才由莊人祥召開記者會說明，國內流感疫苗不良事件狀況，晚間卻又臨時召開記者會，由陳時中重申一次4例不良事件死亡個案的狀況，陳坦言，行政院長蘇貞昌對此事很關心，前一日下午有跟他通電話，他也向他說明流感疫苗不良事件的情形。

有媒體追問是不是前一日莊人祥講得不夠周延，所以晚間加開記者會？陳時中笑答：「莊副（莊人祥）講很好，所以他講六天我講一天」。

另外針對流感疫苗恐面臨不足，陳時中表示，目前試圖與國際疫苗廠爭取加購，要等到未來有些國家施打率不高，才能給我們，但他也提到：「有眉目了，但不會太快，數量我們現在很難掌握」。

至於國內流感疫苗不良事件通報，莊人祥表示，截至昨天又新增4例，目前共通報80件，1例為其他嚴重不良反應，有出現頸部不自主抽蓄，其他3件為非嚴重不良反應。目前國內流感疫苗共施打435萬劑，去年同期則為342萬劑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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