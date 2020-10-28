MLB／提前換下Snell導致丟冠　光芒教頭說明當下決策原因

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MLB／提前換下Snell導致丟冠　光芒教頭說明當下決策原因

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-10-28 16:11:00

光芒總教練Kevin Cash在世界大賽第6戰提前換下Blake Snell引發爭議
▲光芒總教練Kevin Cash在世界大賽第6戰提前換下Blake Snell引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）
2020世界大賽第6戰，坦帕灣光芒隊總教練Kevin Cash提前換下王牌左投Blake Snell，導致球隊最終丟掉冠軍，引發爭議。賽後他也解釋了自己為何如此調度的原因。
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Snell此役前5局只被敲１支安打，但在第6局被Austin Barnes敲安後，Cash卻立刻決定讓他退場，由Nick Anderson接手投球任務，結果後者上來後不穩，一次關鍵的暴投，直接導致該局丟了2分，最終也決定了比賽勝負。
今天主投5又1/3局只被敲2安、送出9次三振的Snell，賽後對於這次調度不做評論，但坦言自己相當的失望，「我竭盡所能的想留在那場比賽中。我知道那是第三輪了，但我相信我自己的能力。」

事實上無論是隊友Kevin Kiermaier，還是對手Mookie Betts及Cody Bellinger都認同Snell今晚在場上的宰制力，坦言把後者換下場是一個關鍵。

對此，Cash受訪時承認，不想讓Betts和Seager在本場比賽第3度的對上Snell，就是這個原因促使他做出接下來的調度。「我們所做的一切，都是為了努力讓我們的團隊獲得最佳取勝的契機，這就是我做出這個決定的原因。我完全理解並接受任何隨之而來的意見。」
而當被問到是否後悔這樣的決定時， Cash說：「是的，我很後悔，因為這樣做並沒有解決危機。但我認為決策的過程是正確的。」
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