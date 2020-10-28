新金融時代！台北金融科技論壇開幕　超過3000人次與會

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

新金融時代！台北金融科技論壇開幕　超過3000人次與會

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-10-28 16:07:35

2020台北金融科技論壇，主辦單位與外館長官合影。
▲2020台北金融科技論壇28、29日盛大登場。（圖／台灣金融研訓院提供）
國際金融科技盛事「Fintech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇」今（28）日起一連兩天盛大登場，行政院副院長沈榮津、金管會副主委許永欽及國內外金融科技專家到場探討台灣未來金融科技德發展與趨勢，吸引海內外合計超過3000人次、21個國家與會參與線上線下論壇互動。
我是廣告 請繼續往下閱讀
金融總會與台灣金融研訓院在10月28日、29日舉辦「Fintech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇」，邀請來自美國、英國、澳洲、以色列、日本、波蘭、加拿大、香港等國際Fintech代表，以及金管會、行政院與台灣金融研訓院等國內金融科技專家，一同進行碰撞與交流，與會進行經驗分享與對談。
今年特別以Open Forum的概念，open to the world，廣邀海內外合計超過3000人次參與線上線下論壇互動、44位國內外專家上台分享、50家國內外新創團隊DEMO交流，海內外共21個國家與會，並邀請國內外金融數位轉型、資安及監理科技等重要議題領域的專家演講與座談，深入探討金融科技未來的發展方向，全球金融科技菁英齊聚一堂，分享各國寶貴經驗，為台灣金融科技注入新能量。

行政院副院長沈榮津受邀出席開幕式，並在致詞時表示，金融科技為數位技術領域的創新，將IT運用到銀行、理財等服務，不但可提升業界的效率與效能，也讓民眾享受到更便宜、便利的服務；而現今網路線上消費，民眾也能透過行動設備收到更多商家資訊，商家更可運用大數據分析，瞭解顧客的消費喜好與習慣，進而創造出更多新型態的商業模式，這就是科技的創新服務。

▲行政院副院長沈榮津為2020金融科技論壇開幕式致詞。（圖／台灣金融研訓院提供）
▲行政院副院長沈榮津為2020金融科技論壇開幕式致詞。（圖／台灣金融研訓院提供）
 

沈榮津說，我國從自動化、電子化、數位化逐漸轉型，形成目前智慧交通、智慧醫療、智慧商業、智慧科技的現況，未來也朝智慧城市、智慧國家邁進。金管會今年8月發布金融科技發展路徑圖，來協助業者排除發展金融科技所面臨的困難，並提供必要的協助，促進金融服務之效率、使用性及品質，也特別強調資訊安全與合規的重要性。

▲金融研訓院董事長吳中書表示，今年論壇線上線下共3000人次參與，疫情下實屬難得。（圖／台灣金融研訓院提供）
▲金融研訓院董事長吳中書表示，今年論壇線上線下共3000人次參與，疫情下實屬難得。（圖／台灣金融研訓院提供）
 

台灣金融研訓院董事長吳中書表示，近年來，金融科技的深厚發展潛力愈來愈受到世界各國政府與業界的重視，為持續促進金融科技創新交流，今年活動以論壇的型態舉辦。但在疫情的影響下，本次論壇改以線上加線下、虛實整合的方式進行，展現金融科技跨界、跨國對談碰撞的積極性，並期望能為台灣金融科技服務注入更多創新能量、開創精彩的新金融時代。

台灣金融研訓院指出，論壇中的重頭戲「國際金融科技論壇」將著重探討「數位轉型、資訊安全、監理科技」三大金融科技熱議話題，首場數位轉型專場邀請日本金融廳國際政策管理官三輪純平，透過線上串流演講，和與會來賓分享日本金融科技創新與發展實務，也邀請澳洲金融科技專家暢談澳洲金融數位化轉型的實務分享；資訊安全場次則邀請美國資訊安全規範與避風港計畫營運長Mr. Carlos Recalde，以及以色列蓋夫亞姆先進技術園區執行長Roy Zwebner與總經理Dr. Yaniv Harel，呼應金管會金融行動資安方案的同時，也借助國際經驗，讓台灣在資訊安全的創新思維與安全規範更上層樓，進一步防禦資安威脅，面對未來的資安挑戰。
最後的監理科技上，台灣金融研訓院邀請EY新日本有限責任監査法人小川恵子以線上研討會型式，為與會人士分享日本在監理科技領域的落實，同時也邀請香港金融科技委員會聯合主席陳華利主席，暢談監理科技之於金融科技的重要性，為台灣監理科技的趨勢與發展提出分享與獨到見解。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

繼續作答
NCC召開中天換照聽證會，雙方各自攻防，您怎麼看？

NCC召開中天換照聽證會，雙方各自攻防，您怎麼看？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀