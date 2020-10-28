新金融時代！台北金融科技論壇開幕　超過3000人次與會

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今年特別以Open Forum的概念，open to the world，廣邀海內外合計超過3000人次參與線上線下論壇互動、44位國內外專家上台分享、50家國內外新創團隊DEMO交流，海內外共21個國家與會，並邀請國內外金融數位轉型、資安及監理科技等重要議題領域的專家演講與座談，深入探討金融科技未來的發展方向，全球金融科技菁英齊聚一堂，分享各國寶貴經驗，為台灣金融科技注入新能量。
行政院副院長沈榮津受邀出席開幕式，並在致詞時表示，金融科技為數位技術領域的創新，將IT運用到銀行、理財等服務，不但可提升業界的效率與效能，也讓民眾享受到更便宜、便利的服務；而現今網路線上消費，民眾也能透過行動設備收到更多商家資訊，商家更可運用大數據分析，瞭解顧客的消費喜好與習慣，進而創造出更多新型態的商業模式，這就是科技的創新服務。
沈榮津說，我國從自動化、電子化、數位化逐漸轉型，形成目前智慧交通、智慧醫療、智慧商業、智慧科技的現況，未來也朝智慧城市、智慧國家邁進。金管會今年8月發布金融科技發展路徑圖，來協助業者排除發展金融科技所面臨的困難，並提供必要的協助，促進金融服務之效率、使用性及品質，也特別強調資訊安全與合規的重要性。
台灣金融研訓院董事長吳中書表示，近年來，金融科技的深厚發展潛力愈來愈受到世界各國政府與業界的重視，為持續促進金融科技創新交流，今年活動以論壇的型態舉辦。但在疫情的影響下，本次論壇改以線上加線下、虛實整合的方式進行，展現金融科技跨界、跨國對談碰撞的積極性，並期望能為台灣金融科技服務注入更多創新能量、開創精彩的新金融時代。
台灣金融研訓院指出，論壇中的重頭戲「國際金融科技論壇」將著重探討「數位轉型、資訊安全、監理科技」三大金融科技熱議話題，首場數位轉型專場邀請日本金融廳國際政策管理官三輪純平，透過線上串流演講，和與會來賓分享日本金融科技創新與發展實務，也邀請澳洲金融科技專家暢談澳洲金融數位化轉型的實務分享；資訊安全場次則邀請美國資訊安全規範與避風港計畫營運長Mr. Carlos Recalde，以及以色列蓋夫亞姆先進技術園區執行長Roy Zwebner與總經理Dr. Yaniv Harel，呼應金管會金融行動資安方案的同時，也借助國際經驗，讓台灣在資訊安全的創新思維與安全規範更上層樓，進一步防禦資安威脅，面對未來的資安挑戰。
最後的監理科技上，台灣金融研訓院邀請EY新日本有限責任監査法人小川恵子以線上研討會型式，為與會人士分享日本在監理科技領域的落實，同時也邀請香港金融科技委員會聯合主席陳華利主席，暢談監理科技之於金融科技的重要性，為台灣監理科技的趨勢與發展提出分享與獨到見解。