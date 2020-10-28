影／花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動　花壇夢想館登場

花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，31日將在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，花壇鄉長顧勝敏今（28）日為活動宣傳時指出，西施柚如其名，吃了就是會美，「惠美、會美」，邀縣長王惠美當花壇西施柚的代言人。

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▲花壇所產的西施柚口感、水分、甜度、Q度，再搭配視覺上粉嫩粉嫩的果肉，一口接一口。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.28）

× ▲花壇所產的西施柚口感、水分、甜度、Q度，再搭配視覺上粉嫩粉嫩的果肉，一口接一口。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.28）

王惠美說，鄉長非常用心，就任後就不斷的行銷茉莉花、竹筍、西施柚等特產，讓農民有好收入，大家都知道中秋要吃柚子，霖降之後最好吃的就是西施柚，歡迎大家10月31日來花壇夢想館參加活動。

王惠美表示，花壇鄉西施柚遠近馳名，花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，除了可品嘗西施柚美味外，還有小朋友的萬聖節走秀彩繪西施柚等，早到民眾還可領券免費兌換西施柚。

▲縣長王惠美請小朋友們一起大啖花壇鄉西施柚。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.28）

× ▲縣長王惠美請小朋友們一起大啖花壇鄉西施柚。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.28）

王惠美指出，鄉內西施柚種植面積約30公頃，花壇所產的西施柚口感、水分、甜度、Q度，再搭配視覺上粉嫩粉嫩的果肉，一口接一口，絕對是極品中的極品。柚子內有纖維質，對腸胃有益，歡迎大家多品嘗。

顧勝敏說，西施柚如其名看起來就是美，吃起來也很美，感謝王縣長代言及農業處協助推廣，西施跟茉莉花一樣，雖是外國品種，但來台灣落地生根，成為花壇特產，且品質與產量都最好。

▲花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，31日將在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，花壇鄉長顧勝敏為活動宣傳。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.28）

× ▲花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，31日將在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，花壇鄉長顧勝敏為活動宣傳。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.28）

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，因為花壇鄉地理環境的優勢，生產許多優良農產品，一年四季都有不同的蔬果的產期。花壇鄉代會主席李正雄表示，這次西施趴踢秀，現場將有西施柚、茉莉花茶、茉莉花啤酒等優質農產品，值得來參加。農業處也介紹，除了憑DM兌換西施柚外，還有摸彩券、互動遊戲比賽、闖關遊戲等方式，都有機會可以得到花壇鄉優質的西施柚。

▲花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，舉辦等你一起來吃「柚」不搞鬼彩繪活動 。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.28）

× ▲花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，舉辦等你一起來吃「柚」不搞鬼彩繪活動 。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.28）

顧勝敏也表示，「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」活動，今年度的霜降時節剛好搭配西方的萬聖節，中西合併下迸出「萬聖西施趴踢秀」，結合花壇幼兒園的搞鬼活動，活動當天有小朋友精彩的表演、萬聖節裝扮的走秀、可愛破表的踩街。