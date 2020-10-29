加工區CEO聯誼 丁曉菁分享文化跨域創價
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-10-29 10:38:40
經濟部加工出口區管理處於今(28)日，在高雄展覽館，舉辦CEO聯誼會，邀請文化內容策進院董事長丁曉菁以「沉浸式時代─文化內容的跨域創價」為題，作專題演講，期許企業經營朝向追求科技與人文並重，智慧創新與美學同步發展，持續創新卓越。
加工出口區管理處為增進廠商間彼此情誼並創造合作機會，高雄加工出口區及高雄軟體園區共同舉辦此一CEO聯誼會。加工處處長黃文谷在致詞時表示，加工出口區歷經54年的轉型發展，現在已不只是一個園區，而形成一種文化，一種讓企業可以發揮最大價值的文化，公司的發展努力追求科技與人文並重，智慧創新與美學經濟同步發展，盼此次邀請文化內容策進院董事長丁曉菁作專題演講，能帶來新的啟發，讓我們找到產業升級與園區轉型的新契機。文化內容策進院董事長丁曉菁指出，文策院去年成立後，積極的讓台灣除了有優異的資通訊產業與加工製造業的創造的亞洲經濟奇蹟之外，還有新的產業可以持續開展，而在台灣來說，科技產業的優勢不用多說，製造業、智慧製造在上面不斷精進，政府也不斷希望透過智慧型製造提高效能，同時與會業者均擁有技術及製造力，如果能進一步與年輕世代創意整合的話，開展出來的新的商業模式，遠遠會超出想像。