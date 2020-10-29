剛好和黑貓擦身而過嗎？隔壁7-ELEVEN幫你收

防疫期間，網路購物直接宅配到府既安全又便利，但有時候賣家出貨時間不確定，接到宅配來電時，剛好人不在家，沒辦法收貨怎麼辦？或是住在公寓沒有管理員幫忙代收的民眾，臨時不在家或有無法及時收件的突發狀況，包裹難道要只能過門不入嗎?

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「如果臨時不在家，有人可以幫我收件就好了!」別擔心，大家多年來的願望，黑貓宅急便幫您實現，最貼心的黑貓宅急便推出了「宅轉店」服務，以後無論是臨時不在家或家裡沒有人無法收貨，都能選擇先將包裹暫存至7-ELEVEN保管，有空時再去店裡領取，讓收件取貨更加彈性便利。

▲因應現代人忙碌、講求效率的時代，「宅轉店」的服務應運而生，可說是宅配2.0的誕生（圖／資料照片）

因應現代人忙碌、講求效率的時代，「宅轉店」的服務應運而生，可說是宅配2.0的誕生，不少民眾聽到這個好消息，都大讚黑貓真的好貼心，「剛好遇到出差無法收件，宅轉店服務可以讓我回到家後再去7-ELEVEN取貨，超方便！」、「住公寓沒有管理員，家人也臨時不在家，有了宅轉店後，巷口7-ELEVEN可以代收真是太好了！」





黑貓宅急便「宅轉店」只要簡單三步驟：





1. 凡預定宅配的包裹，配達至指定地點時，收件人因臨時不在或不方便收件，黑貓就會詢問是否需要宅轉店?





2. 經收件人同意後，黑貓就會發簡訊給收件人進行確認。





3. 包裹到達門市後，就會發送取件簡訊，提供門市地址、包裹單號、應付款項等資訊，通知收件人去取件。





簡訊確認是保障消費者權益的重要步驟，也是服務差異化重要的一環。





取貨時要特別注意，若是直接取貨不必付款的包裹，領取時，須提供與包裹上的姓名相同的身分證件才能領取；若是取貨付款的包裹，金額限於2萬元以內；另外宅轉店服務目前也僅限於台灣本島，且包裹長＋寬＋高合計在90公分以內、重量5公斤以下的常溫包裹。





包裹可放在門市七天時間（不含到店日），退貨前一日，系統還會再發一封簡訊提醒收件人。

宅轉店這項新服務，消費者不需要寄件的時候煩惱到底要選宅配還是店取，可依照配送時的需求調整，真的是非常非常方便。