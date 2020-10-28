新北國民黨團連署挺中天 侯友宜：更寬容態度看新聞自由
新北國民黨團連署挺中天 侯友宜：更寬容態度看新聞自由
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-28 16:51:39
新北市議會今(28)日下午進行市政總質詢的議程，國民黨新北市議會黨團針對NCC舉行的聽證會聲援中天，抗議NCC亂扣帽子，藍議員簽署看板，支持台灣要有言論和新聞自由；侯友宜表示，應該用更寬容態度看新聞自由，讓社會聽到多元聲音。
國民黨新北市議會黨團書記長周勝考說，他也很喜歡看三立、年代的新聞，不管哪一個言論都是平等的，只要不涉及違法，不能說誰是誰的代言人，也不應該亂扣帽子；議員林金結認為，言論自由很重要，別人對侯友宜的批評，都有雅量虛心接受，不管是議員或一般百姓，都應該有言論自由，媒體不管藍綠，都不應該箝制，所有國民黨議員都簽署看板，支持台灣要有言論自由，也希望侯友宜支持。侯友宜回應，一個國家越進步越民主，台灣是一個能夠包容多元不同聲音的地方，讓多元的聲音能夠在各地萌芽與壯大，才是民主自由的可貴；尤其是新聞報導自由，更應該用多元寬容的態度，讓社會聽到多元的聲音，在媒體的批評指教當中，大家取得相互的包容與諒解，共同讓國家社會進步，不管是言論自由或新聞媒體的報導，都要予以尊重。議員宋雨蓁也要求新北市政府應該以身作則善待媒體，質疑民進黨在選前宣傳鄭南榕，選後變成「真難容」；侯友宜指出，對於媒體的不同聲音，也應該具體陳述自己的理由與想法，並且接受人民的檢驗。