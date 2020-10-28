議員出席人數不足闖關失敗！北市反萊豬條例下週再戰
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-28 16:27:48
為了因應萊豬進口問題，由國民黨台北市議員聯合提出的「北市食安自治條例」修正草案，今天（28日）下午在台北市議會準備進行二讀闖關，而在民進黨及部分無黨籍議員聯合技術性杯葛，再加上國民黨議員並未全數出席的情況下，因為人數未達半數而無法進行討論，最終由議長陳錦祥宣布散會，下週三（4日）再議。
在總統蔡英文日前宣布開放含有瘦肉精的豬肉進口後，引發多數民眾議論與反彈聲浪。國民黨方面也針對該議題進行攻防，除了持續抗議民進黨外，也發動全台各個議會黨團，針對地方自治法規進行修法，要求進口豬肉的萊克多巴胺檢出量必須為零，否則將依法開罰。對此國民黨台北市議會黨團，也針對台北市既有的「食品安全自治條例」進行修法，規範在台北市內出售之豬肉及相關產製品，不得檢出任何萊克多巴胺殘留。若違反相關規定，將裁處5萬以上10萬元以下之罰鍰，並且按違反規定次數懲處。而該修正法案原本將在今天下午逕付二讀會討論闖關，不過在審議該條例之前，多數民進黨市議員，及部分無黨籍市議員技術性離席，再由留在議場內民進黨議員周威佑要求清點人數。由於留在議場內的議員始終未超過總數的一半，在經一個小時左右的等待後，最終因未達法定人數而由議長陳錦祥宣布散會。