台鐵新市－永康斷軌19公分 運安會稱「異常事件」未立案
台鐵新市－永康斷軌19公分 運安會稱「異常事件」未立案
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-28 16:30:15｜update2020-10-28 16:30:22
台鐵今（ 28 ）日上午於新市－永康發現長達 19 公分鋼軌斷裂，國家運輸安全委員會下午臨時召開記者會說明，認為該案對台鐵僅是「行車異常事件」，依規定不用向運安會通報，因此尚未立案，也可能會與 519 斷軌事件併案處理。
台鐵表示，今日上午 3709 次區間車司機員於 07:31 報通新市－永康間東正線目測鋼軌疑似斷裂，為確保行車安全，立即封鎖新市－永康間東正線，改西正線單線雙向行車。台鐵指出，經工務單位派員至現埸確認該處為鋁熱劑焊接處，量測有 19 公分鋼軌破端，現場依標準作業程序，於 10:01 完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定之緊急處置，全線恢復雙向正常行車，待今日夜間營運時間結束後，將封鎖路線進行抽換鋼軌作業。
針對此事件，運安會下午臨時宣布開記者會，由主委楊宏智對外說明。楊宏智說，原沒有規畫要召開說明會，但因為接到很多記者詢問，才會決定公開說明。
楊宏智表示，新市－永康斷軌事件對台鐵來說是「行車異常事件」，依規定不用向運安會通報，但台鐵認為對安全有疑慮，因此才會向運安會反應，運安會也有派員到現場將資料帶回實驗室檢查，目前正在判斷有無調查必要。楊宏智強調，運安會不是為了調查而調查，因此該案不一定會成案，是希望藉由通報機制，及早發現問題。這次事件與 519 斷軌事件有很大差距，斷軌規模分別為 19 公分、 44 公分，兩者沒有太高關切性，但可能會將兩案合併處理。