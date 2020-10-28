台灣好行、台中不行？議員批評缺乏巡迴觀光公車

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台灣好行、台中不行？議員批評缺乏巡迴觀光公車

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-10-28 19:00:00

台灣好行、台中不行　議員：缺乏巡迴觀光公車
▲「台灣好行環島輕鬆趣」活動，今議員楊典忠說，外縣市民眾詢問台灣好行為什麼沒有台中路線？難道「台灣好行，台中不行」嗎？(圖／柳榮俊攝2020.10.28
今年國旅大爆發，觀光局自9月30日至12月31日舉辦「台灣好行環島輕鬆趣」活動，今(28)日市議員楊典忠質詢說，外縣市民眾詢問台灣好行為什麼沒有台中路線？難道「台灣好行，台中不行」嗎？
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楊典忠表示，台灣好行全台有59條路線，幾乎每年都會舉辦一次整體行銷大活動，但是在台灣好行官方網站發現有各縣市的路線，竟然找不到台中市的台灣好行路線，中央推動台灣好行這麼多年，竟然跳過第二大城台中市，這對台中市的影響，不僅外縣市甚至國外的朋友無法在台灣好行網站看到台中市觀光路線，甚至連景點介紹都沒有，台中市似乎隔絕在國家大眾運輸觀光行銷之外，實在沒有道理。
而今年台中市政府爭取「台灣好行谷關七雄線」，將以郵輪式公車模式營運，帶領旅客慢遊大坑步道、新社及谷關等山城景點，雖然中央給予補助，至今卻乏人問津，年底通車營運恐告吹，他認為，業者反映該路線沒有站在遊客觀點思考，每站半小時的停留只能走馬看花，無法登山深度旅遊，很難吸引遊客。

楊典忠表示，台中市山海屯有很多景點，以市府的角度可能認為偏遠景點，但是如果申請台灣好行路線，經營假日觀光旅遊，就非常符合台灣好行的條件，以台中海線為例，從高鐵站出發，巡迴高美濕地、梧棲漁港、鐵砧山、外埔忘憂谷，甚至美軍越戰史蹟遊程，還包括觀旅局的高北加壓站，都是海線地區值得深度推廣的景點秘境，台中市缺乏巡迴景點式的觀光公車，希望不要讓我們海線民眾失望。

副市長陳子敬表示，雖然在台南沒有搭過台灣好行，但是台灣好行在台南市的觀光公車路線，民眾反映都很好，台中市政府過去沒有申請，現在應該要規劃幾條來做。

觀光旅遊局表示，觀旅局於今年初提報「台灣好行-谷關七雄線」，於4月底獲中央核定補助400萬元經費後，由交通局協助路線公告及徵求營運業者，但業者因利潤、駕駛人力、疫情考量等因素，至截標後並無業者投標。
此外，觀旅局也同步與交通局在台中市共同推動「觀光公車」，目前已盤點出全市11條具觀光性質的公車路線，繪成「觀光類型公車路線圖」供旅客選搭，後續將續與交通局合作，於山海屯城4區各選出1條路線進行「觀光公車」轉型，以提升台中觀光交通的旅遊便利性。
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