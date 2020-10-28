台灣好行、台中不行？議員批評缺乏巡迴觀光公車

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而今年台中市政府爭取「台灣好行谷關七雄線」，將以郵輪式公車模式營運，帶領旅客慢遊大坑步道、新社及谷關等山城景點，雖然中央給予補助，至今卻乏人問津，年底通車營運恐告吹，他認為，業者反映該路線沒有站在遊客觀點思考，每站半小時的停留只能走馬看花，無法登山深度旅遊，很難吸引遊客。
楊典忠表示，台中市山海屯有很多景點，以市府的角度可能認為偏遠景點，但是如果申請台灣好行路線，經營假日觀光旅遊，就非常符合台灣好行的條件，以台中海線為例，從高鐵站出發，巡迴高美濕地、梧棲漁港、鐵砧山、外埔忘憂谷，甚至美軍越戰史蹟遊程，還包括觀旅局的高北加壓站，都是海線地區值得深度推廣的景點秘境，台中市缺乏巡迴景點式的觀光公車，希望不要讓我們海線民眾失望。
副市長陳子敬表示，雖然在台南沒有搭過台灣好行，但是台灣好行在台南市的觀光公車路線，民眾反映都很好，台中市政府過去沒有申請，現在應該要規劃幾條來做。
觀光旅遊局表示，觀旅局於今年初提報「台灣好行-谷關七雄線」，於4月底獲中央核定補助400萬元經費後，由交通局協助路線公告及徵求營運業者，但業者因利潤、駕駛人力、疫情考量等因素，至截標後並無業者投標。
此外，觀旅局也同步與交通局在台中市共同推動「觀光公車」，目前已盤點出全市11條具觀光性質的公車路線，繪成「觀光類型公車路線圖」供旅客選搭，後續將續與交通局合作，於山海屯城4區各選出1條路線進行「觀光公車」轉型，以提升台中觀光交通的旅遊便利性。