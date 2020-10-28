傳蔡政府擋兩岸貨運航點 高孔廉江啟臣呼籲放行
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-28 16:56:35
國民黨中常會今天(28)邀請海基會前副董事長、海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉專題演講，對於陸委會在今年6月否決我增設6個兩岸貨運航點，高孔廉和國民黨主席江啟臣今天都呼籲蔡政府放手，應擴增航點，讓兩岸雙贏，也解決兩岸貨運價格上漲的壓力。
高孔廉在專題演講中指出，目前兩岸互動的所有聯繫管道幾乎都中斷，2008年到2016年兩岸簽署且生效的21項協議中，兩岸的聯繫管道全斷，海基會與海協會不再協商，包括海基會去函大多「已讀不回」，陸委會與國台辦的熱線也不通。在中國大陸方面，不再政策性採購台灣農產品，導致我農產品貿易反轉為逆差。此外，中國大陸也停止居民來台自由行，今年更停止學生來台就讀。至於台灣方面，台灣嚴審陸資來台，並下令關閉淘寶台灣，終止愛奇藝的代理；因為疫情關係，兩岸人員的往來停止，航班、航點都銳減。
高孔廉認為，兩岸貨運中，比較不涉及疫情傳染的項目應擴大開放，今年6月，交通部曾提出增加深圳、重慶、青島、寧波、廣州及長沙6個貨運航點，卻被陸委會否決。航空貨運業者指出，今年以來，運價已較往年上漲一倍以上，兩岸貨運的需求已超過貨運運能，適時擴增航點、增加航班，可以達成航空業者和進出口商多贏，建議由兩岸旅行同業公會協商，開放「台商綠色通道」，進而為台商返鄉過年鋪路。國民黨主席江啟臣表示，目前兩岸貨運費用大幅上漲，若能擴增貨運航點，可讓更多國際貨運業者分享利潤，也可幫助對大陸出口的台灣企業降低成本，希望政府能夠積極辦理。他也呼籲政府未來能善加運用擴增的貨運航點，做為國人明年春節返台的班機航點。