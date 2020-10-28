活著真好！車禍重創少年重生感謝陽大附醫團隊救命

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活著真好！車禍重創少年重生感謝陽大附醫團隊救命

記者李清貴/宜蘭報導

calendar_today2020-10-28 17:55:32

陳姓少年今天與他阿嬤特地回到陽大醫院向團隊醫師表達感謝救命之恩
▲陳姓少年今天與他阿嬤特地回到陽大醫院向團隊醫師表達感謝救命之恩。（圖／記者李清貴攝,2020.10.28)
一名現年18歲的陳姓少年，日前發生嚴重車禍，被送到陽明大學附設醫院時，不但腹內出血，腸道破裂，左臂也骨折，傷勢相當嚴重，情況也非常危急，經過醫療團隊救治，不但保住一命，還能行走自如，今（28）日他與阿嬤回到醫院對醫護人員表達由衷感謝，而醫院也準備蛋糕慶祝他重生。
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陽明大學附設醫院日前收治2起嚴重車禍受到重大創傷的少年，在醫療團隊通力合作下，將他們從鬼門關救回來，其中一位陳姓少年今天與他阿嬤特地回到醫院向團隊醫師表達感謝救命之恩。
18歲的陳姓少年車禍被救護車送到陽明大學附設醫院時，情況相當危急。當時急診室醫師除了給予緊急處置維持生命徵象外，也即刻啟動創傷團隊完成無接縫整合醫療。由外科醫師陳威廷及骨科醫師殷震宇，進行脾臟切除乙狀結腸切除併重建、左前臂肌腱、神經及血管重建、骨折復位等長達16小時的手術。

手術完成後轉至加護病房進一步治療，在加護病房期間，蔡建和主任發現陳姓少年左腎梗塞造成敗血症及急性腎衰竭，於是緊急照會腎臟科及泌尿科立即進行血液透析及左腎切除手術，成功搶救其性命。

▲陳姓少年與他阿嬤切蛋糕慶祝重生。（圖／記者李清貴攝,2020.10.28)
▲陳姓少年與他阿嬤切蛋糕慶祝重生。（圖／記者李清貴攝,2020.10.28)
陳姓少年是由阿嬤楊子瑩一手帶大，看到孫子遭受如的重大的車禍，楊阿嬤心如刀割，所幸經過陽大附醫醫療團隊極力搶救，終於將寶貝孫子從鬼門關拉回來。而陳姓少年表示，在他遭逢重創的時候，內心繫念的還是阿嬤，如今得已康復，會更加珍惜生命及孝順阿嬤。祖孫倆今天都對陽大附醫醫療團隊表達由衷感謝，而院方也準備蛋糕為陳姓少年慶祝重生。

▲陳姓少年與阿嬤楊子瑩。（圖／記者李清貴攝,2020.10.28)
▲陳姓少年與阿嬤楊子瑩。（圖／記者李清貴攝,2020.10.28)
除了陳姓少年之外，另一位19歲的謝姓少年也是因為車禍被送到陽大附醫，當時昏迷指數為8分，生命徵象呈現休克，醫療團隊馬上建立呼吸道行氣管內管置入及維持生命徵象，由於身體多處骨折、顱內出血及脾臟損傷、肝臟、腎臟各有不同程度撕裂傷並有腹腔內積血、肺挫傷等。謝姓少年同樣在陽大附醫醫療團隊通力合作下，保住性命，最後得以康復出院。
陽大附醫院長楊純豪表示，依據統計，意外事故是宜蘭縣前五大死因之一，陽大醫院為溪北最具規模的急重症中心，是溪北地區唯一有嚴重創傷處理能力的醫院，而本院創傷團隊為跨領域醫師組成，為車禍等意外事故患者提供以創傷患者為中心之全面專業緊急處置，共同給予重大外傷病患更完整的照顧，讓病人得到最有利的治療。
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