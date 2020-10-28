活著真好！車禍重創少年重生感謝陽大附醫團隊救命

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18歲的陳姓少年車禍被救護車送到陽明大學附設醫院時，情況相當危急。當時急診室醫師除了給予緊急處置維持生命徵象外，也即刻啟動創傷團隊完成無接縫整合醫療。由外科醫師陳威廷及骨科醫師殷震宇，進行脾臟切除乙狀結腸切除併重建、左前臂肌腱、神經及血管重建、骨折復位等長達16小時的手術。
手術完成後轉至加護病房進一步治療，在加護病房期間，蔡建和主任發現陳姓少年左腎梗塞造成敗血症及急性腎衰竭，於是緊急照會腎臟科及泌尿科立即進行血液透析及左腎切除手術，成功搶救其性命。
陳姓少年是由阿嬤楊子瑩一手帶大，看到孫子遭受如的重大的車禍，楊阿嬤心如刀割，所幸經過陽大附醫醫療團隊極力搶救，終於將寶貝孫子從鬼門關拉回來。而陳姓少年表示，在他遭逢重創的時候，內心繫念的還是阿嬤，如今得已康復，會更加珍惜生命及孝順阿嬤。祖孫倆今天都對陽大附醫醫療團隊表達由衷感謝，而院方也準備蛋糕為陳姓少年慶祝重生。
除了陳姓少年之外，另一位19歲的謝姓少年也是因為車禍被送到陽大附醫，當時昏迷指數為8分，生命徵象呈現休克，醫療團隊馬上建立呼吸道行氣管內管置入及維持生命徵象，由於身體多處骨折、顱內出血及脾臟損傷、肝臟、腎臟各有不同程度撕裂傷並有腹腔內積血、肺挫傷等。謝姓少年同樣在陽大附醫醫療團隊通力合作下，保住性命，最後得以康復出院。
陽大附醫院長楊純豪表示，依據統計，意外事故是宜蘭縣前五大死因之一，陽大醫院為溪北最具規模的急重症中心，是溪北地區唯一有嚴重創傷處理能力的醫院，而本院創傷團隊為跨領域醫師組成，為車禍等意外事故患者提供以創傷患者為中心之全面專業緊急處置，共同給予重大外傷病患更完整的照顧，讓病人得到最有利的治療。