毒品偽裝咖啡包糖果包　反毒劇團巡迴第一站復興區開跑

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桃園地檢署檢察長王俊力表示，全國使用新興毒品死亡者的比例很高，今（109）年因施打或吸食致死者有107位，其中29歲以下約占70%，顯示有很多年輕人受到毒品的影響。桃園地檢署為了推動更活潑的反毒宣導，因此邀請永平工商的永平藝世代劇團進行巡迴宣導活動，由學生創作的反毒劇，以相同語言讓更多的學子認識毒品的危害，進而拒絕毒品。
王俊力指出，反毒劇團首站選擇從復興區介壽國中開始，未來也會在本市十三區擇定學校進行巡迴宣導活動，除了有趣、感人的反毒劇外，亦會有精彩的反毒有獎徵答，讓青年學子在欣賞戲劇的同時，也能夠識毒、拒毒。
法務部保護司副司長林嚞慧表示，毒品不僅危害身體健康，也衍生許多治安問題，法務部除全面緝毒，阻絕校園幫派組織將毒品販售學生，嚴查社交軟體販賣新興毒品外，也積極透過多元管道進行毒品防制宣導，避免新興毒品化身飲料、零食引誘青少年吸食，建立個人、家庭與社區的防護網，全力打造無毒家園。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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