毒品偽裝咖啡包糖果包　反毒劇團巡迴第一站復興區開跑

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毒品偽裝咖啡包糖果包　反毒劇團巡迴第一站復興區開跑

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-10-28 17:53:39

反毒宣導
▲為全力落實反毒教育，桃園地檢署特別選在復興區辦理反毒劇團巡迴宣導的第一站。（圖／桃園市政府提供）
桃園市長鄭文燦今（28）日上午前往復興區介壽國中，出席桃園地方檢察署所舉辦的「898反毒風火輪起走」反毒劇團巡迴宣導啟動記者會，為全力落實反毒教育，桃園地檢署特別選在復興區辦理反毒劇團巡迴宣導的第一站，宣示反毒教育無分城鄉區域，強化青少年反毒意識，力求落實全市校園反毒教育。
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鄭文燦說，近年查緝的毒品案件中，新興毒品約占2成，毒品常偽裝為咖啡包或糖果包等零食包裝，鬆懈年輕人的心房，增加吸食毒品的趨勢，為降低吸食或施打毒品的誘惑力，市府與桃園地檢署合作舉辦講習，針對轄內娛樂場所業者加強通報責任的宣導，也強化查緝新興毒品的力道，並針對笑氣濫用狀況，研擬「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例」，作為法源基準，先對笑氣進行管制。
桃園地檢署檢察長王俊力表示，全國使用新興毒品死亡者的比例很高，今（109）年因施打或吸食致死者有107位，其中29歲以下約占70%，顯示有很多年輕人受到毒品的影響。桃園地檢署為了推動更活潑的反毒宣導，因此邀請永平工商的永平藝世代劇團進行巡迴宣導活動，由學生創作的反毒劇，以相同語言讓更多的學子認識毒品的危害，進而拒絕毒品。

王俊力指出，反毒劇團首站選擇從復興區介壽國中開始，未來也會在本市十三區擇定學校進行巡迴宣導活動，除了有趣、感人的反毒劇外，亦會有精彩的反毒有獎徵答，讓青年學子在欣賞戲劇的同時，也能夠識毒、拒毒。

法務部保護司副司長林嚞慧表示，毒品不僅危害身體健康，也衍生許多治安問題，法務部除全面緝毒，阻絕校園幫派組織將毒品販售學生，嚴查社交軟體販賣新興毒品外，也積極透過多元管道進行毒品防制宣導，避免新興毒品化身飲料、零食引誘青少年吸食，建立個人、家庭與社區的防護網，全力打造無毒家園。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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