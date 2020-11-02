網購十十樂各電商大混戰！網友嘆沒搶到「這商品」最可惜

中秋、雙十連假剛過，不只出遊人潮湧現，各大電商平台也紛紛在雙十節推出超殺優惠方案，搭配週年慶的檔期，在網路上掀起民眾搶購的熱潮，許多熱門夯品完全秒殺，讓不少消費者向隅。這次NOW民調就特別調查這波「十十樂」中，網友最遺憾沒搶到的商品，其中票數最高商品裡，反映時下最潮流行趨勢。
根據調查的結果，有將近六成的網友最殘念沒有在「十十樂」搶購潮中，買到「Switch主機+健身環同捆包」。因疫情再次爆紅的Switch，加上由日本知名女星新垣結衣代言的健身環，早已成為在家運動以及親友同樂的必備組合，成為各大電商平台最搶手的當紅炸子雞，尤其活動中推出的限時優惠，更是誠意滿滿，成為各大消費者瘋搶的主要戰場。接著，位居排名的二、三名，則分別為實用的空氣清淨機，以及雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底液。
NOW民調也分析，消費者鎖定「十十樂」的搶購熱潮，最看重電商平台的「商品價格便宜」，這反映出各大電商平台極力推出優惠價格，就是為了滿足消費者最愛的「搶便宜」。其次是「跟風一起買」，足見時下流行品項的行銷策略，也是影響消費者購買欲望。
此外，網友更一面倒以超過七成的投票數，期待在「十十樂」中沒有買到的東西，能在緊接而來的雙11一次搶購到手。雙11已經是近年來消費者絕對不能錯過的購物日，各式活動與優惠方案幾乎是一年之最。根據NOW民調的數據，「天天閃購破盤價」榮登網友最期待的優惠折扣，能以期間限定的誇張破盤價搶得商品，即便是競爭激烈，也是雙11必追的重點優惠。大多數網友敲碗希望時下最夯的新款手機、遊戲機能加入這波促銷方案，可見這幾樣炙手可熱的商品，勢必會引發搶購熱潮了！另外，像是０元免運、滿額現金回饋，直接省掉該次購買的部分費用，仍舊是讓消費者最有感的優惠。
樂天雙11購物節好康優惠: https://bit.ly/31SP7XL