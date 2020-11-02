網購十十樂各電商大混戰！網友嘆沒搶到「這商品」最可惜

中秋、雙十連假剛過，不只出遊人潮湧現，各大電商平台也紛紛在雙十節推出超殺優惠方案，搭配週年慶的檔期，在網路上掀起民眾搶購的熱潮，許多熱門夯品完全秒殺，讓不少消費者向隅。這次NOW民調就特別調查這波「十十樂」中，網友最遺憾沒搶到的商品，其中票數最高商品裡，反映時下最潮流行趨勢。

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▲網友覺得在歡慶十十樂中，沒有買到「Switch主機+健身環」同捆包最可惜。(圖/擷取至NOW民調)

× ▲網友覺得在歡慶十十樂中，沒有買到「Switch主機+健身環」同捆包最可惜。(圖/擷取至NOW民調)

根據調查的結果，有將近六成的網友最殘念沒有在「十十樂」搶購潮中，買到「Switch主機+健身環同捆包」。因疫情再次爆紅的Switch，加上由日本知名女星新垣結衣代言的健身環，早已成為在家運動以及親友同樂的必備組合，成為各大電商平台最搶手的當紅炸子雞，尤其活動中推出的限時優惠，更是誠意滿滿，成為各大消費者瘋搶的主要戰場。接著，位居排名的二、三名，則分別為實用的空氣清淨機，以及雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底液。

▲消費者仍最重視能在歡慶十十樂中，買到價格便宜的商品。(圖/擷取至NOW民調)

× ▲消費者仍最重視能在歡慶十十樂中，買到價格便宜的商品。(圖/擷取至NOW民調)

▲緊接而來的雙11，「天天閃購破盤價」的優惠方案最得消費者的心。 (圖/擷取至NOW民調)

× ▲緊接而來的雙11，「天天閃購破盤價」的優惠方案最得消費者的心。 (圖/擷取至NOW民調)

▲時下最夯的新款手機，是眾多網友最想搶便宜的商品。 (圖/擷取至NOW民調)